AMAZON, AIRBNB, THETARAY, VENTECH , l’actualité du jour à ne pas manquer.

BREAKING NEWS:

Margrethe VESTAGER connue pour son rôle en tant que cheffe de la concurrence au sein de l’Union Européenne, démissionne pour postuler à un poste à la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le commissaire à la justice, Didier Reynders, prendra désormais la relève en tant que responsable de la concurrence au sein de l’UE.



La dernière rencontre en août entre AMAZON et des représentants de la Federal Trade Commission (FTC), n’aura finalement abouti sur aucune concession du géant de l’eCommerce. La Federal Trade Commission (FTC) prévoit de déposer une plainte antitrust contre Amazon d’ici la fin du mois concernant la marketplace d’Amazon, où des marchands tiers, représentant désormais plus de la moitié des ventes en ligne de l’entreprise, versent une commission sur chaque vente. Ces marchands dénoncent le lien jugé inéquitable entre l’accès à la plateforme d’Amazon et son service logistique. Cette plainte serait la quatrième de l’année déposée par la FTC contre Amazon.



Amazon a annoncé que les livraisons “ Amazon Key In-Garage Delivery” , qui étaient auparavant gratuites, coûteront désormais 1,99 $ si elles sont effectuées en dehors du « Amazon Day » hebdomadaire du client.



Faute de trouver un point d’équilibre avec la Mairie de New York, AIRBNB doit faire face à une nouvelle réglementation. Parmi les nouvelles contraintes, les hôtes ne peuvent louer leur appartement pour moins de 30 jours sans être présents et ne peuvent accueillir plus de deux invités. Les hôtes seront également sanctionnés par des amendes.



META a annoncé son intention de supprimer l’onglet « Actualités » de Facebook au Royaume-Uni, en France et en Allemagne dès le début du mois de décembre 2023. L’entreprise a également confirmé qu’elle ne signera pas de nouveaux accords pour le contenu d’actualités dans ces pays.



Dans le cadre du « Project Clover » en Europe, TIKTOK a fait appel à NCC, une entreprise britannique spécialisée en cybersécurité, pour auditer ses contrôles de données et ses protections. NCC fournira également une vérification indépendante des mesures de sécurité de TikTok. De plus, TikTok a inauguré son premier centre de données européen en Irlande. Annoncé pour la première fois en août 2020, le géant du divertissement prévoit de terminer la migration des données des utilisateurs vers ce centre d’ici le quatrième trimestre de 2024.



DEEZER ouvre la voie d’une meilleure rémunération des artistes qui gènèrent au moins 1000 écoutes par mois en doublant la redevance qui leur sera versée. UNIVERSAL vient de signer un accord avec la plateforme de streaming, qui veut redistribuer des royalties aujourd’hui capté par des robots ou des sociétés publiant des sons blancs (cf notre good morning d’hier).



APPLE renforce son catalogue de musique classique en faisant l’acquisition de BIS Records, une maison de disques suédoise fondée en 1973. La société a l’intention d’intégrer ce label de musique classique à sa plateforme Apple Music Classical, tout en le combinant à son label A&R Platoon.



La CHINE a ordonné à ses fonctionnaires travaillant pour les agences gouvernementales de ne pas utiliser des iPhones et autres appareils de marques étrangères pour leurs tâches professionnelles. Il leur est également interdit d’apporter ces dispositifs dans leurs bureaux.



Le Groupe GAÏANA , spécialiste français des logiciels pour les métiers du Vivant, a acquis la société espagnole Ayanet TIC, une entreprise de logiciels pour le secteur agroalimentaire et la distribution. Cette démarche s’aligne avec la stratégie de croissance externe de GAÏANA et sa volonté d’expansion internationale, notamment en Espagne, en Italie et au Portugal.



Actualités:

Le récapitulatif des infos de l'été:

Vue pipeline, sales automation, email marketing, gestion de vos contacts et des opportunités, création de devis, émission de factures, SELLSY s'impose comme l'un des meilleurs CRM à destination des entreprises en croissance. Dans une seule interface, vous réunissez des fonctionnalités éparpillés dans de nombreux logiciels, et un bon moyen de faire des économies !



TREON, entreprise leader dans les produits Edge intelligents destinés à l’Internet des Objets (IoT) industriel, a bouclé une série A de financement de 5,5 millions d’euros. La levée a été dirigée par Ventech, investisseur de la startup depuis sa phase d’amorçage en 2019.

Spécialiste reconnu des solutions IoT évolutives, Treon intervient notamment dans les secteurs industriels, la numérisation des bâtiments et la logistique. Sa gamme de produits comprend des capteurs, des passerelles, une plateforme edge, des logiciels et des services. Forte de partenariats solides dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), la société étend actuellement son réseau aux États-Unis, au Danemark et en France.

A L’ETRANGER:

THETARAY, une startup Israëlienne spécialisée dans les paiements et utilisant l’intelligence artificielle pour surveiller les transactions financières, a levé 57 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Portage Ventures. Avec cette nouvelle levée de fonds, le financement total de l’entreprise atteint désormais 148 millions de dollars.

STORY PROTOCOL, un réseau de propriété intellectuelle basé sur la blockchain qui vise à répondre aux préoccupations des créatifs concernant l’intelligence artificielle, a réussi à lever plus de 54 millions de dollars, avec Andreessen Horowitz à la tête des investisseurs.

La start-up japonaise, JOSYS, qui aide les entreprises à automatiser les opérations informatiques en entreprise, a réussi à lever 93 millions de dollars lors de sa série B, avec Global Brain et Globis Capital Partners

HARMONYA, une startup proposant des logiciels aidant les sociétés de vente au détail et de biens de consommation emballés à décrypter leurs données produit, a levé 20 millions de dollars lors d’un financement de Série A dirigé par Bright Pixel.

AIRBNB a annoncé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 2,48 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net pour le trimestre s’est élevé à 650 millions de dollars, et les réservations brutes ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 19,1 milliards de dollars.



Philippe COSTE est le nouveau Directeur général (communication et relations institutionnelles) d’ EPITECH , après avoir officié chez SIMPLON.

Romain GUENO est promu Directeur général de Publicis Media Connect . Il officie chez PUBLICIS depuis son stage en avril 2012 comme chargé d’études media.

Précédement chez QUANTCAST Wahiba Bourgou-Felix est nommée Directeur général de la société AUGURE pour la France et l’Espagne. Augure est une solution à destination des RP



