FRANCE DIGITALE: adaptation et résilience sont les maitres mots des startups

Alors que se tient la grande messe annuelle de FRANCE DIGITALE, le lobby des sociétés d’investissements et des startups de leurs portefeuilles, Maya NOEL sa Directrice Générale a fait un rappel de situation en présentant une étude réalisée pour leur compte par EY et dont voici les principaux enseignements et préconisations de l’association:

Difficultés rencontrées par les start-ups :

La levée de fonds est une préoccupation majeure, mais elle se situe en deuxième position. La première difficulté mentionnée est la contractualisation rapide avec de grands clients ou clients en général.



Collaboration avec de grands groupes :

60% du chiffre d’affaires des start-ups provient de collaborations avec de grands groupes. Les grands groupes ont un rôle crucial à jouer pour soutenir l’écosystème des start-ups.



Marché européen :

40% du chiffre d’affaires des start-ups est réalisé hors de France, dont 22% en Europe. Il est nécessaire de renforcer le marché européen pour le rendre plus homogène.



Difficultés de contractualisation avec le secteur public :

17% des commandes proviennent du secteur public. Les start-ups rencontrent des difficultés à contractualiser avec ce secteur, principalement à cause de procédures d’appels d’offres complexes.



Origine des commandes technologiques :

Une réflexion est menée sur la proportion de commandes technologiques passées auprès d’entreprises françaises ou européennes par rapport à des entreprises américaines ou asiatiques. Un appel est lancé pour une forme de « préférence européenne » en matière d’achats.



Emploi au sein des start-ups :

L’écosystème des start-ups représente 1,1 million d’emplois en France. 92% des start-ups prévoient de continuer à recruter l’année prochaine, une baisse de 6 points par rapport à l’année précédente.



Impact et réglementation :

41% des start-ups mesurent leur impact, reflétant une prise de conscience croissante de l’importance de l’impact social et environnemental. L’Europe possède une réglementation avancée en matière de mesure d’impact, mais il est crucial de s’assurer que cette réglementation ne devienne pas un frein à la croissance.



Valorisation et financiarisation : une équation complexe

La baisse des investissements a mis en lumière la fragilité du modèle économique de nombreuses startups du portefeuille. Les données de l’été montrent une diminution générale de leurs valorisations, suggérant une préférence des investisseurs pour des tours de financement plus prudents et moins volumineux, et ce malgré de fortes réserves au sein des fonds d’investissement, et l’appui soutenu de BPI FRANCE. Rappelons que le FRENCHWEB INVEST cette baisse de l’investissement est de 50% sur le 1er semestre 2023 versus l’année précédente.

Le momentum impose un changement de paradigme : passer de l’hyper croissance à la profitabilité

La profitabilité est devenue la nouvelle norme, bannissant les termes d’hyper croissance et la recherche permanente de financement. Si l’étude réalisée par EY pour FRANCE DIGITALE indique que 30% des startups interrogées déclarent être rentables, bon nombre d’entre elles n’ont malheureusement pas de modèles d’affaires adaptés à la réalité de leurs marchés.

Ainsi si certaines au travers d’une forte réduction de leurs coûts réussissent à augmenter leur runway, beaucoup sont confrontées à des situations très tendues, les amenant à opter pour des rapprochements et à défaut de se trouver dans des situations de cessation de paiements.

Les grands groupes à la rescousse?

Plus de la moitié des startups rapportent que 60% de leurs commandes proviennent de ces géants industriels. Suivis par d’autres startups (23% des commandes) et le secteur public (17%). Sur ce plan, FRANCE DIGITALE souligne le rôle prépondérant des grands groupes dans l’écosystème startup, et souhaite un appui plus soutenu dans les achats, qui serait vu comme salutaire par l’ensemble de l’écosystème. Le gouvernement a devancé cet appel au travers d’une action du ministère de l’économie baptisé #jechoisislaFrenchTech

L’agilité reste la force des startups

Malgré ces défis, FRANCE DIGITALE insiste sur le fait que 90% des startups ont su s’adapter rapidement, montrant une résilience et une agilité hors du commun, reste à savoir combien de temps.

A noter que FRANCE DIGITALE compte parmi ses effectifs l’un des ex assistant du Commissaire Européen Thierry Breton, en la personne d’Antoine Latran désormais représentant permanent à Bruxelles.