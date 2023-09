Quels sont les fonds d’investissements les plus actifs au 1er semestre 2023?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Avec 4 milliards d’euros levés au cours du 1er semestre par près de 400 startups, l’investissement dans la FrenchTech tourne au ralenti, malgré les réserves disponibles au sein de nombreux fonds qui sont en hausse de plus de 4% par rapport à l’an dernier avec plus de 45 milliards de dollars de disponibles en europe.

Cela étant de nombreux fonds restent actifs, lesquels sont ils? FRENCHWEB.FR a analysé l’ensemble des opérations effectuées et vous présente les 10 fonds français les plus actifs au 1er semestre 2023.

Bien entendu BPI FRANCE est de très loin le premier financeur de l’écosystème Frenchtech avec plus de 100 opérations de financements, un chiffre en deçà de la même période l’an dernier mais qui témoigne de la volonté de soutenir activement le secteur.

AXELEO et NEWFUND sont les deux seuls acteurs à avoir réalisé plus d’opérations qu’au 1er semestre 2022, avec 11 prises de participations pour AXELEO avec des opérations comme COHORT, et 10 pour NEWFUNDS avec des opérations comme ASTRAN une société spécialisée dans la cybersécurité et l’hébergement de données.

Les investissement sont principalement sur les premières phases de développement des startups, segment sur lequel KIMA VENTURES est bien entendu le mieux représenté avec sa stratégie de « SPRAY & PRAY » avec de très belles pépites comme PENNYLANE, INATO, ou BASTION

FOUNDERS FUTURE est de son coté très offensif avec une montée en gamme de ses investissements notamment dans OMIE & CIE, et s’ouvre à l’international avec RIOT

Enfin bien qu’étant les fonds d’investissements aux poches les plus profondes, EURAZEO et PARTECH voient leur nombre de prise de participation fortement baisser par rapport à 2022. Reste à savoir quel équilibre se fera au 2nd semestre, en cette année si particulière.