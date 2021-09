France Digitale: Maya Noël remplace Nicolas Brien à la tête du réseau de startups

Le réseau France Digitale, qui fédère dans une même organisation start-up et fonds d’investissement, a désigné Maya Noël en tant que nouvelle directrice générale, selon un communiqué publié jeudi. Co-fondatrice de la plateforme de recrutement YBorder, Maya Noël était déjà présente au sein de l’association en tant que directrice des partenariats et des relations extérieures. Elle remplacera à partir d’octobre Nicolas Brien, parti durant l’été pour prendre la présidence de l’incubateur de jeunes pousses Euratechnologies, à Lille.

Désignée à l’unanimité par un conseil de 10 entrepreneurs et 10 investisseurs, « Maya Noël est dans l’écosystème tech depuis très longtemps. Elle porte un fort intérêt pour la problématique du recrutement des talents », a commenté auprès de l’AFP Frédéric Mazzella, dirigeant de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar et coprésident de France Digitale. Après une courte période de vaches maigres liée à la pandémie, le financement des entreprises est reparti en flèche en France et dans le monde, permettant l’éclosion de nombreuses « licornes » (start-up non cotées et valant plus d’un milliard de dollars).

«Créer un marché numérique européen»

Au-delà du « combat pour attirer les investissements vers l’Europe », « il faut essayer de créer un véritable marché numérique européen pour ces start-up, avec des règles communes », a déclaré à l’AFP Maya Noël, qui appelle de ses voeux des « géants technologiques porteurs de vraies valeurs européennes », par exemple sur la protection des données. La dirigeante souhaite pour cela s’appuyer sur les échéances politiques à venir, l’élection présidentielle en avril et la présidence française de l’Union européenne (de janvier à juin 2022).

L’association France Digitale est également engagée dans un double litige contre Apple, qu’elle accuse de forcer la main à ses utilisateurs pour qu’ils consentent à la publicité ciblée et d’imposer des conditions déloyales aux développeurs d’applications mobiles. La fédération organisera le 22 septembre à Paris la 9e édition de son évènement annuel France Digitale Day.