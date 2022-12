France: nouvelle cyberattaque contre un hôpital, des patients transférés

L’hôpital de Versailles, près de Paris, est visé depuis samedi soir par une cyberattaque qui perturbe sérieusement son activité et plusieurs patients ont dû être transférés, selon le ministre français de la Santé qui s’est rendu sur place dimanche.

Du personnel a été mobilisé en plus dans les services de réanimation ou de soin continu et du matériel a été amené en renfort alors que l’attaque « n’est pas encore circonscrite », a expliqué le ministre de la Santé François Braun dimanche soir, après une visite de l’établissement.

Les « machines de soins » fonctionnent mais pas leur « mise en réseau », « donc il faut plus de monde pour surveiller les patients en service de réanimation, il faut une personne devant chaque chambre pour surveiller les écrans », a détaillé M. Braun, qui a parlé d’une « réorganisation totale de l’hôpital ».

Selon l’Agence régionale de santé (ARS), l’hôpital a déclenché son plan blanc, partiellement déprogrammé les activités du bloc opératoire et « met tout en œuvre » pour maintenir les soins ambulatoires et les consultations.

L’hôpital, qui a déjà été la cible d’attaques les mois derniers, déjouées, s’est « mis en mode protection des données », a poursuivi le ministre. Le Samu « n’est pas atteint » et « s’est mis en ordre de marche pour réagir » en cas de transferts, a-t-il poursuivi.

Depuis samedi soir, il y a « déjà eu six transferts de patients », « les plus lourds » (trois du service réanimation et trois de celui de néonatologie), selon le ministre de la Santé, et d’autres transferts pourraient avoir lieu.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tentative d’extorsion, accès et maintien dans un système numérique mis en œuvre par l’Etat, introduction de données et entrave à ce système, le tout en bande organisée.

Une plainte a été déposée également dimanche par l’hôpital.

Le 22 août dernier, l’hôpital de Corbeil-Essonnes qui assure la couverture sanitaire de près de 700.000 habitants en banlieue parisienne avait été la cible d’une cyberattaque.

Son fonctionnement avait été fortement perturbé pendant plusieurs semaines pour revenir proche de la normale à la mi-octobre.

L’attaque avait été suivie d’une demande de rançon de 10 millions de dollars, ramenée ensuite à un ou deux millions de dollars.

Les hackers avaient fixé un ultimatum au 23 septembre à l’hôpital pour payer la rançon. Passé ce délai, ils avaient diffusé sur le « dark web » une série de données confidentielles concernant les patients, le personnel ou les partenaires de l’établissement.

Depuis plusieurs mois, hôpitaux et systèmes de santé en France ont été victimes de cyberattaques de la part de groupes de hackers qui ont bloqué ou divulgué des informations confidentielles sur leurs patients et mis des équipements hors-service.