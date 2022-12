Pour la 1ere fois en 14 ans Alibaba n’aura pas communiqué sur les chiffres gigantesques et jusqu’alors exponentiels de son Single Day, qui avait atteint 84,54 milliards de dollars de volume d’affaires en 2021. Nous revenons avec Pierre Poignant CEO de Branded, et ancien CEO de Lazada (racheté par Alibaba) sur ce moment fort du temple de la consommation et les changements qui marquent ce millesime.

Au fil des années les CTO et leurs équipes sont confrontés à de nouveaux challenges, à l’occasion de Tech.rocks Summit qui se tiendra la semaine prochaine, Nicolas Silberman CTO et membre fondateur de Tech.rocks nous dresse les enjeux tech 2023.

Enfin nous revenons avec Patrick Bertrand, COO du Family Office Holnest sur l’évolution de la situation du financement des startups et quels sont les points d’attention des fonds d’investissements sur les dossiers qu’ils étudient.

60 minutes ne seront pas de trop pour aborder ces trois sujets avec nos invités. Bonne écoute!

Listen to « Single day & Black Friday, comment s’annonce le millesime? Les enjeux 2023 des CTO? Startup rentable = startup financée? » on Spreaker.

Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Apple Podcast Spotify , et Deezer . Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer. redaction@decode.media

Excellent weekend, et bon surf sur FrenchWeb.fr