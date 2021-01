French Tech : 1Kubator lève 6 millions d’euros pour connecter l’écosystème régional et celui de la capitale

Si Station F, campus XXL de start-up à Paris présenté comme le plus grand incubateur du genre au monde, fait figure de vitrine de la Tech française à l’internationale, il ne faut pas pour autant oublier les incubateurs régionaux qui ont un rôle déterminant pour vitaliser l’écosystème. Ces derniers se développent de plus en plus depuis quelques années autour de villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes ou encore Lille, qui agissent comme de véritables catalyseurs pour faire décoller des start-up françaises.

Parmi les structures qui ont accompagné l’essor de la French Tech ces dernières années, on retrouve 1Kubator, qui a développé un réseau d’incubateurs à Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg. Pour monter en puissance dans l’Hexagone, ce réseau d’innovation annonce un nouveau tour de table de 6 millions d’euros. Cette levée a été réalisée auprès de BNP Paribas Cardif, de la Caisse d’Épargne Pyrénées, du groupe Surya et des actionnaires historiques dont la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Banque Populaire Grand Ouest et le Fonds French Tech Accélération du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), géré pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre de l’action publique French Tech. Pour financer son développement, la structure avait auparavant levé près de 4 millions d’euros en 2018.

Deux nouvelles antennes à Toulouse et Paris

Créé par Alexandre Fourtoy, 1Kubator propose aux start-up de bénéficier d’un suivi sur 10 mois, avec un financement de 25 000 euros en contrepartie de 10% de leur capital, pour les aider à développer un réseau professionnel dans leur secteur activité et à définir une roadmap leur permettant de prendre leur envol sur le marché ciblé. Depuis son lancement en 2016, le réseau d’incubateurs régionaux a accompagné plus de 400 start-up en France.

La structure entend s’appuyer sur ce financement de 6 millions d’euros pour étendre son maillage dans l’Hexagone. Cela se traduira par l’ouverture d’une antenne à Toulouse d’ici le mois de mars et d’une autre à Paris qui sera un trait d’union entre l’écosystème régional et celui de la capitale. «Dans une certaine mesure, l’année 2020 nous a aidé à monter la solidité de notre approche, mais surtout comment les entrepreneurs et l’innovation sont une vraie solution à la crise. En 2021, nous souhaitons aller encore plus loin, être présents au plus près des start-up et en financer 150 de plus pour que notre portefeuille approche les 300 projets financés», indique Alexandre Fourtoy, fondateur d’1Kubator.