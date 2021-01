La jeune pousse franco-américaine Volterra rachetée pour 500 millions de dollars par F5

L’américain F5 Networks rachète Volterra pour 500 millions de dollars (dont 440 millions en cash), acquérant par la même occasion la pépite tricolore Acorus Networks. Acorus Networks avait fusionné, en juillet 2019, avec l’américain Volterra.

Acorus Networks, fondé en 2014 par Benjamin Schilz et Raphaël Maunier et spécialiste français de la protection contre les attaques informatiques via la surcharge des serveurs, passe totalement sous le giron américain à travers cette opération. « Ce genre d’opération est inévitable et même souhaitable pour que la chaine de l’innovation et du capital risque puisse fonctionner. C’est une bonne chose que les start-up françaises soient reconnues à l’international et qu’elles acquièrent cette capacité à se déployer en passant par des partenariats américains. Les américains sont plus grands que nous et le seront encore pendant un certain temps sur le marché des infrastructures internet », met en avant à notre micro Marc Rougier, partner chez Elaia.

Le fonds d’investissement Elaia avait mené un tour d’investissement de 5 millions d’euros en 2018 pour Acorus Networks. L’acquisition permet aujourd’hui au fonds d’investissement de sortir de l’entreprise, qui détenait encore des parts de l’entité fusionnée à travers un échange d’actions. « C’est une sortie en cash, nous vendons nos actions. »

Etats-Unis et Chine en concurrence sur le cloud

Côté au Nasdaq, F5 est une une société de sécurité et de livraison d’applications multi-cloud. Avec cette acquisition, F5 s’attend à une croissance de ses revenus du premier trimestre 2021 d’environ 10% avec des revenus compris entre 623 et 626 millions de dollars et souhaite créer une plate-forme conçue pour les entreprises et les fournisseurs de services qui sera axée sur la sécurité et basée sur les applications avec une échelle illimitée. « L’intégralité de l’infrastructure cloud représente un marché massif de l’ordre de 1 000 milliards de dollars par an et qui croit à plus de 10% par an. Les acteurs les plus puissants sur le marché sont américains mais les entreprises chinoises Alibaba et Huawei arrivent en force » explique Marc Rougier.

