Fret routier: Sennder lève 80 millions de dollars supplémentaires auprès de Baillie Gifford

En janvier dernier, la startup allemande Sennder levait 160 millions de dollars auprès d’Accel, Lakestar, HV Capital, Project A et Scania. L’entreprise spécialisée dans le fret routier lève aujourd’hui 80 millions de dollars supplémentaires auprès de Baillie Gifford, à l’occasion de la deuxième clôture du tour de table de la série D. Cette opération porte le montant total de la levée de fonds à 240 millions de dollars. La licorne allemande, qui a levé plus de 350 millions de dollars depuis son lancement, ambitionne de poursuivre sur sa dynamique en multipliant les acquisitions et les partenariats.

L’entreprise a en effet frappé fort en 2020. Après avoir acquis la startup française Everoad, lancée par Maxime Legardez, entrepreneur français passé par Rocket Internet, et financée notamment par Xavier Niel (Free, 42, Station F…), Jacques-Antoine Granjon (Veepee) ou encore Olivier Mathiot (PriceMinister), Sennder s’est offert les activités européennes du géant américain Uber Freight et son application dédiée au transport routier de marchandises.

L’entreprise berlinoise a également signé un partenariat avec le service postal italien, Poste Italiane, pour faire de sa filiale italienne le plus gros expéditeur de fret FTL (camion au chargement complet) du pays. Plus récemment, elle a racheté l’acteur logistique néerlandais Cars&Cargo et conclu un partenariat avec l’Allemand Zeitfracht. Sennder est à ce jour l’un des acteurs les plus importants et mieux valorisés d’Europe sur le marché du transport routier de marchandises digitalisé.

Une flotte de 12 500 camions

Lancé en 2015 par David Nothacker, Julius Köhler et Nicolaus Schefenacker, Sennder s’est imposé sur le marché européen du fret routier avec ses 12 500 camions desservant dix expéditeurs allemands du DAX 30 et onze transporteurs du Euro Stoxx 50, qui ont transporté plus d’un million de chargement par camions depuis le début de l’année 2021. À travers sa plateforme, Sennder met en relation les entreprises expéditrices avec les PME pour rentabiliser les trajets en remplissant les camions. En effet, on estime qu’environ 25% des camions roulent à vide et 50% à moitié à remplis en France et dans toute l’Europe. L’entreprise, qui a notamment bénéficié de l’essor du e-commerce pour croître, emploie à ce jour plus de 840 personnes dans ses huit bureaux internationaux.

Cette dernière levée de fonds menée par Baillie Gifford, actionnaire d’Amazon, Tesla et Spotify, permettra à Sennder d’investir dans son pôle R&D pour la digitalisation et la décarbonisation du fret routier, tout en finançant son expansion paneuropéenne via des acquisitions, des partenariats stratégiques et des investissements dans son offre SaaS. « Nous sommes ravis d’avoir poursuivi notre élan de 2020 à 2021, après avoir déjà fait une acquisition et signé plusieurs partenariats stratégiques », commente David Nothacker, PDG et co-fondateur de Sennder.

« Nous voulons étendre notre empreinte européenne, en amenant plus de transporteurs et d’expéditeurs sur la plateforme sennder, tout en élargissant notre offre digitale (comme par le biais de l’offre SaaS). Les acquisitions et les partenariats stratégiques font partie de cette stratégie, les fonds supplémentaires levés nous donnent la souplesse nécessaire pour tirer parti des meilleures opportunités. » La startup vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2024.

Sennder : les données clés

Fondateurs : David Nothacker, Julius Köhler et Nicolaus Schefenacker

Création : 2015

Siège social : Berlin

Secteur : Transport

Activité : digitalisation du transport routier de marchandises

Financement : 80 millions de dollars en série D auprès de Baillie Gifford.