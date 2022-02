[FW 500] Après son rachat, Eventmaker poursuit ses ambitions internationales

Fondée en 2010 sous le nom Applidget, la plateforme Eventmaker a fait évoluer son modèle au fil des années. Si la startup proposait à l’origine aux organisateurs d’évènements, professionnels comme grand public, de gérer les évènements physiques en ligne, elle a par la suite digitalisé l’ensemble de son offre en créant des évènements virtuels pour ses clients. Orienté principalement vers le BtoB, Eventmaker accompagne de grands groupes à l’instar de Vinci ou Dior.

Depuis 2 ans, l’entreprise tente de convertir ses clients à l’abonnement d’évènements. « Nous sommes passés de la gestion des contenus d’un évènement à la gestion de séries d’évènements. Nos clients nous interrogent autour d’une stratégie événementielle à année et sur des outils à l’année, pour pouvoir animer et engager les participants », explique Tristan Verdier, co-fondateur et CEO d’Eventmaker. « Aujourd’hui, Eventmaker est plus une plateforme de gestion de communautés qu’une plateforme événementielle. »

Un secteur de plus en plus concurrentiel

La startup, rachetée en début d’année par le groupe Infopro Digital, entend poursuivre son développement à l’international, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. « Nous sommes sur un marché qui est devenu très international, avec des solutions très bien financées. Chez Eventmaker, nous avons un super produit mais nous avions besoin de le distribuer plus rapidement et d’accélérer à l’international pour pouvoir vivre dans cet environnement devenu plus concurrentiel. »

Pour rappel, Eventmaker est placé à la 303ème position de l’édition 2022 du FW 500, palmarès créé en 2015 pour mettre à l’honneur le dynamisme et la diversité des entreprises de l’écosystème Tech français.

Retrouvez l’interview de Tristan Verdier, co-fondateur et CEO d’Eventmaker :