[Seed] 7 millions de dollars pour Multis, l’application de gestion financière dédiée aux crypto

Trois après son lancement, Multis lève 7 millions de dollars auprès du fonds américain Sequoia Capital, avec la participation de Long Journey Ventures, Sound Ventures et MakerDAO, ainsi que des business angels Paul Veradittakit, partner chez Pantera Capital, Ryan Selkis (Messari) et Diogo Monica (Anchorage). Plusieurs investisseurs historiques participent également au tour, notamment eFounders, Y Combinator et White Star Capital.

Fondé en 2019 par Thibaut Sahaghian, Multis à chercher son modèle jusqu’à se positionner sur le secteur des entreprises du Web3. Pour les accompagner dans leur gestion des crypto-actifs, la startup a développé un tableau de bord qui permet le suivi des différents portefeuilles, ainsi que des outils pour simplifier la comptabilité crypto. « Aujourd’hui, nous nous focalisons uniquement sur les entreprises du Web3, crypto, du secteur de la blockchain. On peut citer par exemple Sandbox ou Axie Infinity », explique Thibaut Sahaghian, CEO de Multis. « Nous les aidons à gérer leurs paiements ou la distribution de leurs propres token ».

À ce jour, l’entreprise revendique plus de 300 clients. Son ambition est désormais de dominer ce nouveau marché qui est encore à créer. « L’ambition est de devenir le standard des solutions professionnelles de gestions financières de cryptomonnaies et de lever une série A rapidement, pour accélérer et capturer ce marché, qui pour l’instant est vierge de toute solution ».

Multis prévoit également de recruter plus de 15 salariés dans les équipes tech, produit et business, en Europe et aux États-Unis pour soutenir sa croissance. « Chaque jour, des centaines d’entreprises crypto se créent, à mesure que l’industrie s’ouvre au grand public. Comme toute entreprise, elles doivent, elles-aussi, suivre leur trésorerie, effectuer des reportings, contrôler leurs dépenses et payer leurs salariés, mais elles ont besoin de logiciels financiers adaptés aux crypto-actifs », commente Stephanie Zhan, partner chez Sequoia Capital. « Multis est parfaitement positionnée pour fournir la solution de gestion opérationnelle tout-en-un à cette nouvelle génération d’entrepreneurs et managers ».

Retrouvez l’interview de Thibaut Sahaghian, CEO de Multis :