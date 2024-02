FW MARKET: GOOGLE, AMAZON, MICROSOFT, APPLE, les résultats trimestriels du Q4 2023

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

GOOGLE et MICROSOFT réalignent les chiffres à la hausse au dernier trimestre sous fond de licenciement

Alphabet a annoncé une augmentation de 13% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 86 milliards de dollars, et une hausse de 52% de son bénéfice net, s’élevant à 20,7 milliards de dollars. Le revenu de Google Cloud a progressé de 26% pour atteindre 9,2 milliards de dollars, tandis que l’effectif a diminué de plus de 4%. Cependant, l’action GOOG a chuté de plus de 5%.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a déclaré que les services d’abonnement numérique de l’entreprise, incluant les services YouTube et Google One, génèrent désormais un revenu annuel de 15 milliards de dollars, soit une augmentation de cinq fois depuis 2019.

Alphabet rapporte également que les revenus publicitaires de Google au quatrième trimestre ont augmenté de 11% sur un an pour atteindre 65,5 milliards de dollars, contre une estimation de 66,1 milliards de dollars. Les revenus de Google Search et autres ont augmenté de 13% sur un an pour atteindre 48 milliards de dollars.

Enfin, les revenus publicitaires de YouTube pour le quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15,5% sur un an, atteignant 9,2 milliards de dollars, ce qui est en ligne avec les attentes. En comparaison, au quatrième trimestre 2022, les ventes publicitaires de YouTube avaient chuté de près de 8%.

YouTube annonce que YouTube Premium et Music comptent ensemble 100 millions d’abonnés ; le PDG Neal Mohan affirme que les abonnements sont devenus une «part importante» de l’activité de YouTube.

Ces résultats se superposent à une vague de licenciement sans précédent. Après avoir licencié 12000 personnes (6% des effectifs) en 2023, GOOGLE démarre en 2024 une nouvelle vague de licenciement qui pourrait toucher plus de 30 000 collaborateurs de l’entreprise

De son coté, MICROSOFT a annoncé une augmentation de 18% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, atteignant 62 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 33% sur un an pour s’établir à 21,9 milliards de dollars. Le revenu de la division Office Commercial a augmenté de 15% sur un an, tandis que les revenus de LinkedIn ont connu une hausse de 9% sur un an.

Le revenu de la division Intelligent Cloud de Microsoft pour le deuxième trimestre a augmenté de 20% sur un an pour atteindre 25,88 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 25,29 milliards de dollars. Le revenu d’Azure et des autres services cloud a augmenté de 30% sur un an, surpassant l’estimation de 27,7%.

Pour le même trimestre, les revenus de Microsoft provenant des appareils ont diminué de 9% sur un an. En revanche, le revenu de Windows OEM a augmenté de 11% sur un an, et les revenus des contenus et services Xbox ont grimpé de 61% sur un an. Enfin, les revenus publicitaires de la recherche et des actualités ont augmenté de 8% sur un an.

APPLE une trajectoire immuable

Apple a annoncé une augmentation de son chiffre d’affaires de 2% pour le premier trimestre, atteignant 119,6 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 13% à 33,9 milliards de dollars. Les ventes en Amérique ont progressé de 2% pour s’établir à 50,4 milliards de dollars, tandis que les ventes en Europe ont augmenté de 10% pour atteindre 30,4 milliards de dollars.

Les ventes d’Apple en Chine ont diminué de 13% pour le premier trimestre, s’établissant à 20,82 milliards de dollars, contre une estimation de 23,5 milliards de dollars. Il s’agit du trimestre de décembre le plus faible dans la région depuis le premier trimestre 2020.

Dans le détail des revenus par produit pour le premier trimestre, les ventes d’iPhone ont augmenté de 6% pour atteindre 69,7 milliards de dollars. Les ventes de Mac ont légèrement augmenté de 1% pour s’élever à 7,78 milliards de dollars. En revanche, les ventes d’iPad ont connu une baisse significative de 25% pour atteindre 7,02 milliards de dollars, et la catégorie Wearables, Maison et Accessoires a enregistré une baisse de 11% à 11,95 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, les revenus des services d’Apple, qui incluent Apple TV+ et Apple Music, ont augmenté de 11% en glissement annuel pour atteindre un record de 23,1 milliards de dollars. La base installée a franchi le seuil des 2,2 milliards d’appareils actifs.

Tim Cook, le PDG d’Apple, a indiqué que l’entreprise investissait « une énorme quantité de temps et d’efforts » dans le développement de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, que la société prévoit d’annoncer « plus tard dans l’année ».

Il a également mentionné qu’Apple n’avait pas l’intention de licencier la technologie de détection d’oxygène dans le sang de Masimo pour mettre fin à l’interdiction d’importation de l’Apple Watch.

META, 20 ans et ses premiers dividendes.

Meta a rapporté une augmentation de 25% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 40,1 milliards de dollars, avec des revenus publicitaires de 38,7 milliards de dollars. Le volume d’impressions publicitaires délivrées à travers sa famille d’applications a augmenté de 21%, et le prix moyen de la publicité a augmenté de 2%

Les résultats du quatrième trimestre de META, affichent une hausse de 25% de son chiffre d’affaires annuel à 40,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 201% par rapport à l’année précédente pour atteindre 14 milliards de dollars.

La famille d’applications Meta a vu son nombre quotidien d’utilisateurs actifs augmenter de 8% en glissement annuel, atteignant 3,19 milliards pour décembre 2023.

Mark Zuckerberg a indiqué que Threads compte désormais plus de 130 millions d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) et connaît une croissance régulière. Cependant, l’unité Reality Labs de Meta, qui comprend la division métavers, a généré un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars au quatrième trimestre mais a subi une perte opérationnelle record de 4,65 milliards de dollars ; depuis fin 2020, cette division a accumulé plus de 42 milliards de dollars de pertes.

Meta a également annoncé qu’elle verserait pour la première fois un dividende de 50 cents, et a autorisé un rachat d’actions d’un montant de 50 milliards de dollars.

Du coté d’AMAZON

Amazon a annoncé pour le quatrième trimestre une augmentation de 14% de son chiffre d’affaires annuel, atteignant 170 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 10,6 milliards de dollars, contre 0,3 milliard de dollars l’année précédente. Le résultat opérationnel s’élève à 13,2 milliards de dollars et les revenus issus des abonnements ont également augmenté de 14% pour atteindre 10,5 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires publicitaire d’Amazon pour le quatrième trimestre a augmenté de 27% en glissement annuel, pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, contre une estimation de 14,2 milliards de dollars. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 13% pour atteindre 105,5 milliards de dollars, tandis que les ventes internationales ont augmenté de 17% pour atteindre 40,2 milliards de dollars.

Amazon a également rapporté que les revenus d’AWS (Amazon Web Services) pour le quatrième trimestre ont augmenté de 13%, pour atteindre 24,2 milliards de dollars, contre une estimation de 24,26 milliards de dollars, et que le résultat opérationnel a augmenté, passant de 5,2 milliards de dollars l’année précédente à 7,2 milliards de dollars.

Enfin Amazon vient de lancer Rufus, un assistant d’achat alimenté par l’intelligence artificielle, entraîné sur son catalogue de produits et des informations provenant du web, en version bêta pour certains clients aux États-Unis.

Suite à ces annonces, l’action AMZN a connu une hausse de plus de 5%.

PayPal va supprimer environ 9% de ses effectifs, un peu moins de 2.500 emplois

PayPal a annoncé la suppression de près de 9% de son personnel, soit environ 2 500 emplois. Cette décision est en partie due à l’automatisation et aux postes en doublon Le directeur général, Alex Chriss, a révélé cette information dans une lettre interne publiée sur le site de l’entreprise. Cette annonce survient presque exactement un an après une précédente vague de licenciements, qui avait concerné 7% des employés, soit 2 000 personnes. Selon le plan social présenté mardi, certains des postes supprimés n’étaient pas pourvu, donc leur suppression n’entraînera pas de licenciements supplémentaires.

Pour le troisième trimestre de 2023, PayPal a enregistré une baisse de sa marge opérationnelle par rapport à la même période de l’année précédente.

PayPal a été associé à eBay pendant 13 ans suite à son acquisition par eBay en 2002. Depuis leur séparation en 2015, PayPal s’efforce de réduire sa dépendance envers la plateforme de commerce en ligne eBay, bien qu’il n’ait pas encore totalement réussi.

Dans les transactions électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l’action de PayPal a chuté de 1,15%.

Du coté de son concurrent BLOCK (ex SQUARE) c’est le même combat: Block a entamé des licenciements dans le cadre d’un plan préalablement annoncé visant à réduire son personnel jusqu’à 10%. Ce plan inclut l’instauration d’un « plafond absolu » pour le nombre d’employés, fixé à 12 000, alors que l’entreprise comptait 13 000 employés au troisième trimestre 2023.

AMD a rapporté une baisse de 10% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’établissant à 6,2 milliards de dollars. Cependant, son bénéfice net a connu une hausse spectaculaire de 3 076%, atteignant 667 millions de dollars. Les revenus de la division Data Center ont augmenté de 38%, s’élevant à 2,3 milliards de dollars. La prévision de revenus pour le premier trimestre est inférieure aux estimations. Suite à ces annonces, l’action AMD a chuté de plus de 5%.

SAMSUNG a annoncé une baisse de 3,8% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’élevant à environ 51 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation a chuté de 34,57% sur un an, pour atteindre environ 2,1 milliards de dollars.

Match Group a annoncé une augmentation de 10% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, s’élevant à 866,2 millions de dollars. Cependant, le nombre d’utilisateurs payants a diminué de 5% sur un an. Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d’affaires inférieur aux attentes. Match Group a autorisé un rachat d’actions d’une valeur de 1 milliard de dollars.

Electronic Arts (EA) a indiqué que ses ventes nettes pour le troisième trimestre ont légèrement augmenté de 1% sur un an, atteignant 2,37 milliards de dollars, mais en deçà des résultats attendus. Le resultat net de l’entreprise s’est élevé à 1,95 milliard de dollars en légère hausse par rapport à l’année précédente.

QUALCOMM a annoncé une hausse de 5% de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre, atteignant 9,92 milliards de dollars, dépassant les estimations qui étaient de 9,51 milliards de dollars. Les ventes de puces pour téléphones portables ont augmenté de 16% par rapport à l’année précédente, s’élevant à 6,69 milliards de dollars. Le bénéfice net de l’entreprise connait une augmentation significative de 24%, à 2,77 milliards de dollars.L’action de 23andMe, qui avait atteint une valorisation de 6 milliards de dollars après son introduction en bourse en 2021, a chuté de 98%. La société pourrait manquer de liquidités d’ici 2025.

SODEXO réussit l’entrée en bourse de PLUXEE avec une valorisation de 4,3 milliards d’euros. Spécialiste des titres restaurants et avantages salariaux, PLUXEE se positionne face à EDENRED qui pour sa part est valorisé 13,5 milliards d’euros.