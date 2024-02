L’actualité des fonds d’investissement: NEWFUND, SPEED INVEST, INNOVACOM, XANGE…

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition brutale d’Angélique Lenain, survenue il y a une dizaine de jours. Ancienne Partner de Jaïna Capital, passée notamment par Eurazeo et Effy, Angélique LENAIN s’était lancée dans un nouveau projet entrepreneurial.

Marc Simoncini, fondateur de Jaïna Capital, rappelle que « Par son talent et son enthousiasme, Angélique a fortement contribué au développement de Jaïna. En prenant ensuite la direction de Sensee / Lentilles Moins Chères, elle a su imposer son style performant dans un environnement concurrentiel complexe. Son énergie et sa bienveillance étaient sans limite pour faire bouger les lignes dans l’univers de la tech. »

Selon PitchBook, les fonds de capital-risque aux États-Unis détiennent 311 milliards de dollars de liquidités non dépensées, privilégiant la prudence et se concentrant sur les dividendes, après avoir levé un montant record de 435 milliards de dollars entre 2020 et 2022.

NEWFUND dévoile NAEH2, son nouveau fonds d’investissement destiné aux start-up de la Nouvelle-Aquitaine. Après le succès de son premier fonds lancé fin 2018, qui a comptabilisé onze investissements, Newfund dote NAEH2 avec 15 millions d’euros. Ce fonds prévoit d’investir dans une vingtaine d’entreprises de la région, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’innovation, en phase de pré-amorçage et d’amorçage. Les premiers investissements de NAEH2 varieront entre 100 000 et 500 000 euros, avec la possibilité de participer à des levées de fonds allant jusqu’à 2 millions d’euros, y compris dans les entreprises du premier fonds NAEH1 en phase de croissance.

SPEED INVEST, fonds paneuropéen de capital-risque spécialisé dans le domaine de l’early stage, a annoncé son quatrième fonds, Speedinvest 4, atteignant un montant de 350 millions d’euros.

L’objectif principal de Speedinvest 4 est de soutenir les entreprises en phase de démarrage, en les accompagnant dans leur croissance et leur développement à l’échelle mondiale.

Speedinvest 4 a déjà réalisé des investissements significatifs à travers l’Europe, tels que Finres (Fintech en France), Surfboard (SaaS & Infra au Royaume-Uni), Fertifa (Santé & BioTech au Royaume-Uni), Cylib (Deep Tech en Allemagne), Neocarbon (Climate & Industrial Tech en Allemagne) et Fairlyne (Marketplace & Consumer en France).

Speedinvest 4 compte de nouveaux Limited Partners (LPs), y compris Abeille Assurances Ventures, PwC Germany, Bitburger, et ODDO BHF.

INNOVACOM fonds d’investissement historique de l’écosystème Frenchtech, a augmenté la capacité totale de financement de sa série de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) lancée en 2019 à plus de 85 millions d’euros.

L’année dernière, le FCPI « Avenir Numérique 3 » a levé 21 millions d’euros, enregistrant une augmentation de 10% du montant moyen de souscription. Ce fonds a joué un rôle clé en 2023 dans le financement de projets industriels liés à la transition énergétique et à l’avancement de l’industrie 4.0, en finançant des entreprises telles que Sustaincert (qui certifie les projets de compensation carbone), GreenWaves Technologies (fabricant de micro-processeurs économes en énergie), Nyrio (producteur de robots collaboratifs pour l’industrie), et Exotrail (développeur de systèmes de propulsion pour satellites).

Au début de cette année, le quatrième FCPI de la série, nommé « Industries d’Avenir et Territoires », a dépassé la levée de fonds précédente en atteignant 27 millions d’euros. Avec ce nouveau FCPI, Innovacom se concentre encore davantage sur les projets industriels qui contribuent au développement et à l’amélioration des compétences dans les territoires, en accompagnant les petites et moyennes entreprises à tous les stades de leur développement par des prises de participation minoritaires.

