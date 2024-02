Pascal LANNOO, Marie WURTZ, Pascale SEIVY, Carl ESCHENBACH, les nominations de la semaine.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

PIERRE CLEMENT, directeur Entreprises France d’Orange, s’apprête à quitter le groupe pour se consacrer à un projet personnel. Depuis 2001, il a évolué chez France Télécom devenu Orange dans le segment Entreprises.

MARIE-LAURE DENIS voit son mandat de Présidente de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) renouvelé à compter du 2 février 2024 pour 5 ans. ENArque et conseillère d’Etat, elle a occupé des postes clés dans l’administration : CSA (devenu l’ARCOM), Arcep, Commission de Régulation de l’Énergie, avant d’être nommée présidente de la CNIL en 2019.

CARL ESCHENBACH a été nommé CEO de Workday, après avoir partagé cette responsabilité avec Aneel Bhusri depuis décembre 2022. Fort d’une expérience de 14 ans en tant que président et COO de VMware, Eschenbach dirigera désormais seul l’éditeur SaaS spécialisé en gestion RH et financière, tandis que Bhusri continuera d’exercer comme cofondateur et président exécutif du conseil.

ETIENNE FLORET est reconduit comme conseiller innovation, numérique et PME au cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, une fonction qu’il occupe depuis juin 2022. ENArque, il a précédemment travaillé à Bercy à la Direction du Budget avant de rejoindre la Direction Générale du Trésor.

NIKI HUBAUT, avec de 25 ans d’expérience dans le secteur technologique, notamment chez IBM et Microsoft, a été promue Country Leader France chez Confluent (plateforme de base pour les données en mouvement), après avoir rejoint l’entreprise en 2022 en tant que Regional Sales Director.

HELENE LEDUC-FONNESU devient DRH du groupe Altice. Elle était précédemment DRH du groupe Paris Saint-Germain et de McDonald’s France.

JEAN SPIRI, ex-secrétaire général d’Editis et ex-conseiller spécial du Président comme directeur du cabinet de Brigitte Macron, rejoint la start up littéraire Gleeph comme vice-président. Gleeph propose un réseau social de lecteurs. Cette application compte aujourd’hui 700 000 abonnés actifs.

THOMAS ALLEMAND a été promu vice-président adtech & supply chez Jellyfish, où il supervisera les innovations dans des domaines clés tels que la TV digitalisée, l’audio et le DOOH programmatique. Élargissant son champ d’action, il contribuera également au développement des solutions dans le search et le retail media, fort de son expérience en tant que senior director.

CATHERINE BAUDENEAU a été nommée directrice marketing Offre et Communication chez Altaprofits, pionnier en conseil en gestion de patrimoine sur Internet. Elle a pour mission de piloter la stratégie marketing pour stimuler la croissance de l’entreprise, notamment à travers la refonte du site web et l’amélioration de l’expérience client. Précédemment, elle exerçait au sein du groupe AG2R La Mondiale.

JACQUES DEMONT, avec son riche parcours chez Nespresso, Swatch, et Tesla, ainsi que chez Taïga Motors, est le nouveau directeur général de Devialet, l’entreprise française pionnière en ingénierie acoustique. Demont est chargé de renforcer la présence internationale de Devialet et de maintenir sa position forte dans le secteur de la haute technologie et du design.

JÉRÔME FEYNEROL devient Directeur régional sud-ouest de Groupe Infodis, ESN française de solutions de Workplace, d’ingénierie d’infrastructure, d’évolution des architectures et d’outillage des processus IT. Il était auparavant directeur commercial de SolutionData.

BENOIT LEGROS rejoint Shift Technology, basée à Paris et spécialisée dans les solutions informatiques antifraude pour les assurances, en tant que vice-président pour l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Shift est une startup française qui développe une plateforme d’IA permettant aux assureurs IARD et en santé de détecter les déclarations de sinistre frauduleuses.

Orange Advertising a renouvelé son comité de direction sous la houlette de Stéphane Bourse, en structurant ses activités autour de 5 pôles stratégiques. Les nouveaux membres sont PEGAH MOFIDI (direction commerciale), EMMANUELLE VAYSSETTES (direction des opérations), ALEXANDRA DE LA TREMBLAYE (direction des contenus), CÉCILE DESINDES (pôle TV, data et mesure) et BENJAMIN TOWNEND (marketing et communication).

FABIEN SCOLAN est promu vice-président re-commerce et advertising chez Le Bon Coin, après avoir été VP advertising groupe. Membre actif d’IAB France et du SRI, il a rejoint l’entreprise en 2011 après des responsabilités chez Microsoft Advertising en tant qu’international sales manager.

PATRICK SILLARD, précédemment inspecteur général de l’Insee, prendra les rênes de l’École nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique (ENSG-Géomatique), école d’ingénieurs sous l’égide de l’IGN et affiliée à l’université Gustave Eiffel, dès le 1er mars 2024. Il succède ainsi à NICOLAS PAPARODITIS, en poste depuis février 2017.

ALEXIS ZAJDENWEBER est nommé membre du conseil d’administration de la société Thales en qualité de représentant de l’État, en remplacement de Emmanuel Moulin. Zajdenweber est commissaire aux participations de l’État. De 2017 à 2022, il a été conseiller économie, finances, industrie à la présidence de la République.

GUILLAUME CHAMPEAU (ex-Numerama, Qwant, Clever Cloud) est nommé directeur juridique de la start up française Code Is Law fondée par MEHDI MEDJAOUI et FRANCOIS-XAVIER CAO. L’entreprise a créé Olympe Legal qui fournit en effet aux DPO et aux juristes une boîte à outils destinée à faciliter leur travail, basée sur l’utilisation de grands modèles de langage (LLM) pour proposer des solutions d’assistance à la protection des données dans les organisations.

Emmanuel Macron a convoqué un comité d’experts pour élaborer des directives sur l’utilisation des écrans par les jeunes. La « Commission Écrans » est co-présidée par AMINE BENYAMINA (psychiatre et addictologue, Hôpital Universitaire Paul-Brousse) et SERVANE MOUTON (neurologue et neurophysiologiste). Elle comprend des spécialistes en psychologie, droit, éducation numérique : GRÉGOIRE BORST (psychologue, CNRS), AXELLE DESAINT (Tralalère), FLORENCE G’SELL (professeur de droit, Université de Lorraine), MARIE-CAROLINE MISSIR (DG du Réseau Canopé), CATHERINE ROLLAND (GameLab, École polytechnique), GRÉGORY VERET (Xooloo), et CÉLIA ZOLYNSKI (Professeur de Droit, École de droit de la Sorbonne). Le groupe devra proposer de nouvelles orientations sur l’usage des écrans par les jeunes d’ici la fin mars.

PASCALE DÉCHAMPS vient de quitter l’Autorité de la concurrence où elle exerçait comme rapporteure générale adjointe et traitait les dossiers sur la thématique numérique. Elle a rejoint le cabinet français indépendant de conseil financier Accuracy pour des missions sur les aspects antitrust des fusions et acquisitions, les dépôts de contrôle des concentrations, les abus de position dominante, les cartels et les aides d’État dans différents secteurs.

JEAN-PHILIPPE DESBIOLLES devient Vice President Generative AI Business Development EMEA d’IBM France, entreprise dans laquelle il évolue depuis 1997. Il est diplômé en marketing et finance à Kedge Business School.

ROMAIN DESTANS rejoint France TV distribution en tant que responsable du développement des nouveaux médias, après un parcours chez Skweek TV et beIN Sports.

LAURENCE FRANCESCHINI va siéger à la CNIL. Conseillère d’État, elle préside la Commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP) et est médiatrice du cinéma depuis 2015.

LORENZO LARINI est nommé PDG de Mint, entreprise spécialiste de l’ARM management (Advertising Resource Management) prenant la relève d’Andrea Pezzi qui reste au conseil d’administration, avec pour mission de piloter l’expansion internationale de l’entreprise. Parallèlement, Mint accueille TRISTAN OUGIER comme Country Manager en France, HARRIS MOHAME en tant que customer success principal, THIBAULT RAUST promu Growth marketing manager, et FRÉDÉRIC LAYER à la tête des Alliances and Strategic Partnerships.

BASILIA LECLERCQ est nommée directrice adjointe de la Transformation technologique de BPCE Infogérance et Technologies. Elle a démarré sa carrière en 2014 dans le conseil en stratégie RH chez Kurt Salmon (Wavestone) et a intégré en 2018 BPCE-IT en tant que responsable de projets (QVT, GPEC, Handicap…).

GUILLAUME MERMIN est promu au poste de sales director pour les secteurs Utilities, Home Services & Education chez Webhelp à partir de février 2024, après avoir occupé la fonction de Solution Design Director. Il aura pour mission principale de développer la stratégie d’acquisition de nouveaux clients dans ces secteurs.

BRUNO PATINO, actuel président d’Arte France, prend la présidence du comité de pilotage des États généraux de l’information, succédant à Bruno Lasserre (conseiller d’État) qui se retire pour des raisons personnelles. Patino, professeur associé à Sciences Po rejoint une équipe composée de figures des médias, de la recherche et du divertissement : Christophe Deloire, Nathalie Collin, Camille François et Anne Perrot.

OLIVIER WIOLAND est nommé Mobile Offers and Network Marketing Director chez Orange Business. Il a occupé différents postes à responsabilité au groupe Orange depuis 2006 et est diplômé de Télécom Sud Paris.

Marie WURTZ rejoint AIRFUND comme Chief Legal & Compliance Officer, elle officiait précédement chez SWILE au poste similaire.

Pascale SEIVY rejoint la banque privée LOMBARD ODIER GROUP en tant que Directrice commerciale. Elle officiait précédement chez ODDO BHF, et JP MORGAN

Léo CHOMPRE est promu Consultant Senior chez RUMEUR PUBLIQUE

Anthony GAEREMYNCK est le nouveau CPO / CTO de WINERIZ

Tatiana PECANAC AYEL est promue Directrice eCommerce et Communication chez STOKOMANI où elle officie depuis 2021.

Pascal LANNOO (ex SKEEPERS) rejoint RELATIA en tant que Directeur Général.