[FW Radar] Comment Hiventine veut réduire le coût de la conception des produits électroniques

Dr Guillaume Delbergue et Dr Benjamin Barrois, tous les deux docteurs ingénieurs en électronique et fondateurs de Hiventive, se sont rencontrés en école d’ingénieur à l’ENSSAT en 2011. Ils ont ensuite fait leurs thèses en parallèle avant de se rejoindre à Bordeaux pour démarrer le projet Hiventive.

La startup est l’une des deux lauréates bordelaise pour le concours Digital InPulse, organisé par Huawei.

Plus de détails avec Guillaume Delbergue, CEO de l’entreprise:

Pouvez-vous expliquer aux lecteurs de FrenchWeb, à quel besoin répond votre service?



Un produit électronique est le résultat de l’intégration de logiciels sur du matériel dédié. Traditionnellement, la conception matérielle est coûteuse, risquée et incompatible avec le développement agile. Un prototype peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros et finir à la poubelle une fois le passage à l’industrialisation.

Quelle est votre proposition de valeur?



Nous proposons un logiciel de type SaaS (Software as a Service), permettant de réduire le temps et le coût de conception des produits électroniques, de l’idée jusqu’à la fabrication. Tout cela est rendu possible grâce à une technologie innovante de prototypage virtuel qui permet de simuler les cartes électroniques.

Nous sommes la solution qui amène l’agilité dans l’électronique et sécurise au plus tôt le développement des produits.

Qui sont les utilisateurs de vos solutions? Que recherchent-ils? Quels sont leurs usages?



Nos utilisateurs sont des sociétés qui imaginent et conçoivent des produits électroniques. Ces produits peuvent être des objets connectés mais aussi des systèmes plus complexes comme des véhicules autonomes. – Elon, si tu nous lis, nous avons une solution pour réduire le coût et le temps de conception de tes Falcon ! – Ces utilisateurs cherchent à pouvoir tester et valider leur produit en avance de phase, sécuriser l’industrialisation et avoir de la transparence sur les coûts de production.

Quel est votre plan de développement?



Nous focalisons actuellement notre développement sur nos résultats de recherche, à savoir la simulation. Début 2020, nous proposerons notre service complet en offrant à nos utilisateurs la possibilité de commander leurs produits depuis notre outil en quelques jours. Cela est rendu possible grâce à nos partenaires bordelais.

Quels sont vos enjeux?



Nous avons pour ambition de devenir la solution de référence au niveau mondial pour la création de produits. Nous focalisons aujourd’hui nos efforts sur le marché de l’IoT. Toutefois, notre solution n’étant pas sectorisée, nous allons rapidement nous ouvrir à d’autres marchés. Nous sommes sur un marché représentant plusieurs milliards. Nous serons en phase de recrutement intensive dès le début 2020 tant sur l’aspect business que tech. Envoyez-nous vos CVs !

Qui sont vos concurrents? Qu’est-ce qui vous distingue d’eux?



Il y a entre autre Altium et Synopsis. L’un est spécialisé depuis des années dans l’outillage pour la conception de puces électroniques avec une solution de simulation spécialisée. L’autre est le leader dans la conception de cartes électroniques. Chez Hiventive, nous proposons une solution unique, qui se concentre à la fois sur la conception mais aussi sur la fabrication au sein d’un même outil.

Qui est l’entrepreneur qui vous inspire? Pourquoi?



Elizabeth Holmes avec Theranos. Non je plaisante évidemment ! Ce n’est certainement pas l’exemple à suivre. Plus sérieusement, Steve Jobs. “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” Il y a tellement de choses inspirantes dans le parcours de Steve Jobs.

Les 5 applications qui vous sont indispensables et pourquoi?



On favorise les solutions Open Source quand cela est possible.

Riot: notre outil de communication en équipe, un concurrent de Slack plus sécurisé et Open Source.

GitLab: c’est en premier lieu un outil pour le développement. Toutefois, il est tellement pratique qu’on l’utilise aussi en tant que CRM et pour la gestion de projet agile.

NextCloud: notre solution d’agenda et de Cloud.

OnOff: la solution pour la ligne téléphonique professionnelle.

Rambox: finalement un outil pour tous les rassembler et éviter de faire déborder d’onglets son navigateur.

Les 5 événements tech auxquels il faut absolument participer et pourquoi:

VivaTech à Paris, c’est l’événement tech de référence en Europe.

SIDO à Lyon, un incontournable pour le domaine de l’IoT en France.

Embedded World à Nuremberg, un SIDO en beaucoup plus grand.

Electronica à Munich, le plus gros événement mondial autour de l’électronique.

CES à Las Vegas, c’est un peu l’incontournable Tech pour les startups.

Une start-up à nous faire découvrir?

GEEV, la startup qui vous permet de donner et récupérer gratuitement des objets pour lutter contre le gaspillage.

Les données clés

Fondateurs: Dr Guillaume Delbergue et Dr Benjamin Barrois

Date de création: 4 septembre 2018

Siège: Pessac



À propos

Huawei organise depuis 2014 le programme Digital InPulse qui soutient l’excellence des start-ups françaises, en leur proposant un voyage d’affaires (Learning expedition) en Chine du Sud dans la « Bay Area », afin de leur présenter des opportunités de développement à l’international.

Digital InPulse rayonne d’ores et déjà dans 4 grandes métropoles françaises, et fédère un écosystème de partenaires en région. L’édition 2019 s’ouvre dorénavant aux start-ups d’Ile-de-France par le biais d’auditions à Paris dans le cadre de Viva Technology. Digital InPulse, c’est avant tout 50 start-ups accompagnées depuis 5 ans dans les grands domaines d’excellence comme l’Internet des objets, le Big Data ou encore le domaine des mobilités.