BIG SEO 6ème édition : L’événement du SEO et du Content Marketing

Le monde du digital évolue à une vitesse fulgurante, et pour rester compétitif, il est essentiel d’adopter une approche Global Search et d’intégrer l’intelligence artificielle dans sa stratégie de visibilité en ligne. CyberCité, agence experte en Search & Marketing Digital, organise la 6ᵉ édition du BIG SEO, un événement majeur dédié aux professionnels du référencement naturel et du content marketing.

Dates : Mardi 8 et Mercredi 9 avril 2025

Format : 100% en ligne – Webinars gratuits et Masterclasses payantes

📢 Inscrivez-vous dès maintenant !

👉 BIG SEO

Pourquoi participer au BIG SEO ?

Avec l’évolution des usages et la multiplication des plateformes (Google, moteurs IA, réseaux sociaux, marketplaces, applications), un SEO centré uniquement sur Google n’est plus suffisant. BIG SEO 2025 vous offre une opportunité unique d’apprendre auprès d’experts et de découvrir les stratégies les plus performantes pour améliorer votre notoriété, engager vos audiences et générer des leads.

Au programme :

Conférences et webinars gratuits pour explorer les grandes tendances du SEO et du content marketing.

pour explorer les grandes tendances du SEO et du content marketing. Masterclasses exclusives animées par les meilleurs experts de CyberCité et OnlySo.

animées par les meilleurs experts de CyberCité et OnlySo. Études de cas et retours d’expérience clients pour une application concrète des concepts abordés.

📢 Inscrivez-vous dès maintenant !

👉 BIG SEO

Programme des Webinars.

1️⃣ Keynote : SEO & Global Search – Move Before It Moves

10h00 – 11h00 | Alban Renard, Directeur Expertise & Innovation, CyberCité

Pourquoi une stratégie SEO ne peut plus être « Google-only »

L’importance de la notoriété et du positionnement de marque

Comment mesurer sa place dans l’environnement concurrentiel

Le rôle des nouvelles plateformes et moteurs IA

2️⃣ Technical SEO en 2025 : Prioriser selon une logique business

11h00 – 12h00 | Alban Renard & Adrien Party

Définir les actions SEO stratégiques vs défensives

Automatisation et optimisation du workflow

Études de cas et stratégies d’attaque pour le SEO

3️⃣ Netlinking en 2025 : Évolution ou Révolution ?

13h30 – 14h30 | Hélène Domergue & Quentin Lohou

L’avenir du Netlinking face aux LLM et aux évolutions Google

Le poids de l’EEAT et l’importance de l’empreinte de marque

Achat de liens, réseaux sociaux et RP digitales

4️⃣ Storytelling & Brand Content à l’ère de l’IA

14h30 – 15h30 | Chloé Lucas & Zoé Frezouls

Pourquoi le storytelling est plus puissant que jamais

IA et narration immersive : nouvelles opportunités

5️⃣ Content Marketing : Quand l’IA Générative repousse les limites

15h30 – 16h30 | Léa Petralie

IA & créativité : un duo gagnant pour le content marketing

Comment séduire à la fois les utilisateurs et les moteurs de recherche

6️⃣ Google Analytics 4 : Comprendre la consommation de votre site

16h30 – 17h30 | Cédric Sonrel

Fonctionnalités avancées pour analyser les performances SEO

Exploration des tunnels de conversion et des taux d’engagement

Programme des Masterclasses (payantes).

Pour aller encore plus loin, CyberCité propose des masterclasses premium, animées par ses meilleurs experts.

Exemples de sessions :

Stratégie SEO et performance business (Jean-François Vervaeke & Alban Renard)

(Jean-François Vervaeke & Alban Renard) Exploration SEO dans Google Analytics 4 (Cédric Sonrel)

(Cédric Sonrel) L’IA au service du SEO et du marketing (Charlène Valleix & Sofiane Bairouk)

(Charlène Valleix & Sofiane Bairouk) Créer de la valeur avant la conversion (LeadGen & Content Marketing) (Lucile Rosset)

(Lucile Rosset) Synergie entre Social Media et Search Marketing (Audrey Magnoli & Alban Renard)

CyberCité : Un acteur clé du SEO et du Digital.

Depuis 1999, CyberCité accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale avec une approche innovante et data-driven. Son expertise couvre le SEO, SEA/Media, Social Ads, Content Marketing, Data Analytics & Conversion, avec un focus sur l’IA et les tendances émergentes du marketing digital.

📢 Inscrivez-vous dès maintenant !

👉 BIG SEO