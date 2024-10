Le guide 2024 pour une communication interne impactante

Avec seulement 6% de collaborateurs qui se sentent réellement investis (selon le rapport « State of the Global Workplace » de Gallup) dans leur travail, nous pouvons dire que l’heure est assez critique.

Depuis la pandémie de la Covid-19 et son impact sur l’organisation du monde du travail, l’arrivée de la génération Z avec des attentes différentes, et la généralisation du télétravail, il est clair que l’engagement collaborateur vit une crise.

Mais comment remédier à cette situation ? Et surtout, est-il possible de renverser la tendance pour rendre les collaborateurs plus engagés ?

Une clé essentielle pour améliorer cet engagement concerne la communication interne, qui peut avoir un impact majeur sur l’expérience collaborateur au global.

Découvrez donc comment on peut aujourd’hui réinventer la communication interne d’une entreprise, de façon à retrouver des collaborateurs motivés, heureux et plus engagés envers votre entreprise.

Ce guide vous propose :

Un rappel de l’importance d’une com’ interne adaptée et bienveillante Les touchpoints de com’ interne à intégrer à votre stratégie Quelques (super) techniques pour mesurer les résultats rapidement Et des exemples concrets de campagnes et cas d’usage pour vous inspirer

