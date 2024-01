FW500 2024: nouvelle formule, et nouveau calendrier.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le FW500 prend une nouvelle dimension, celle d’un écosystème qui s’est considérablement structuré et étoffé. Sa vocation est de valoriser cette richesse et permettre de découvrir des entreprises en croissance, de l’AG TECH au Spatial en passant par les FINTECH, PROPTECH ou RETAIL TECH, etc.

Pour mieux le valoriser nous l’avons découpé en 4 catégories:

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

FW START UP: les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …)

FW SCALE UP: les entreprises en phase d’accélération (Sellsy, Pennylane, …)

FW GROWTH: les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …)

FW EXPANSION: les entreprises arrivées à maturité (ex: Dassault Systeme, ILIAD,… )

Pour réaliser ces palmarès nous avons recueilli de nombreuses informations sur chacune des entreprises, et structuré l’ensemble de ces données dans notre DATAROOM.

Pour vous assurer que votre société sera bien évaluée pour l’édition 2024, nous vous invitons à vérifier si elle est présente dans notre base de données à partir de cette page.

Si vous n’y apparaissez pas ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024, signalez le nous sur cette page.

Enfin, voici le calendrier de proclamation des résultats:

FW STARTUP 2024: jeudi 29 février 2024

FW SCALE UP 2024: jeudi 28 mars 2024

FW GROWTH: jeudi 25 avril 2024

FW EXPANSION: jeudi 27 juin 2024.

Si vous souhaitez être partenaire du FW500, vous pouvez nous contacter à fw500@frenchweb.fr