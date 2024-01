GESTION RH: Comment rendre simple ce qui est complexe?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Alors que de nombreuses taches comme le recrutement et l’onboarding de collaborateurs ou la gestion de leurs dépenses deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel pour les éditeurs de solutions d’offrir une facilité d’usage et une simplicité afin de mieux les appréhender, de gagner en efficacité, tout en s’assurant d’être en conformité avec les réglementations en vigueur.

Pour en parler nous recevons aujourd’hui Julien Couderc, Country Leader de DEEL une solution de gestion de la paie, des rh et de la conformité pour des équipes internationales et David Harari, Senior Customer Success Manager chez PLEO une solution de gestion de notes de frais.

DEEL facilite la gestion des équipes à l’international afin de permettre aux entreprises de se concentrer sur le développement de leur activité, en leur offrant des solutions pour gérer leurs embauches et assurer la gestion de leur collaborateurs à l’international.

Depuis 2015, PLEO développe une solution de gestion des dépenses professionnelles et des notes de frais, reconnue pour sa richesse fonctionnelle et sa grande simplicité d’usage tant coté salariés qu’administrateur de la solution. PLEO est aujourd’hui présent dans 16 pays et accompagne plus de 30 000 entreprises clientes.

PLEO a été sélectionné parmi les meilleures solutions pour gérer vos contrats et est partenaire de la TOOLBOX.