Générez votre plan marketing pour la rentrée

C’est la rentrée, et vous n’avez pas encore de plan clair ? Bienvenue dans le quotidien de 90 % des équipes marketing en septembre.

Le vrai problème, ce n’est ni le manque d’idées, ni le manque d’outils. Ce qui fait défaut, c’est le temps nécessaire pour structurer un plan marketing solide. Résultat : on improvise, on reconduit “ce qui avait marché”, on perd en cohérence… et ce sont les performances qui en pâtissent.

Smart Plan : une réponse concrète au manque de temps

Sarbacane, solution européenne de marketing digital, a développé Smart Plan : une fonctionnalité 100 % gratuite et sans inscription, qui permet de générer en quelques secondes un plan marketing clair et adapté à votre activité.

👉 Essayer Smart Plan

Un plan d’action généré automatiquement à partir de votre site

Vous saisissez l’URL de votre site.

L’outil analyse votre contenu, votre secteur d’activité, vos cibles.

Il identifie vos personas et en déduit vos axes marketing.

Il vous propose un plan d’action complet :

actions à lancer,



canaux à activer,



contenus à produire,



idées de campagnes, etc.



Autrement dit : vous gagnez du temps, sans sacrifier la qualité de votre planification.

Septembre : le mois où chaque jour compte

Parce que vous bénéficiez de l’expertise d’un acteur majeur du marketing digital depuis plus de 20 ans… gratuitement.

Et parce que septembre est un moment clé :

planification du Q4, campagnes de rentrée, génération de leads, anticipation du Black Friday, préparation de Noël…

Smart Plan ne demande aucun brief, vous fait gagner des heures de réflexion stratégique, et vous offre une base claire pour avancer, aligner vos équipes, et prendre les bonnes décisions.

Vous avez un site ? Alors générez votre plan marketing gratuitement :

👉 Essayer Smart Plan

Des gains immédiats en clarté, en impact, en efficacité

Une vision structurée de vos priorités marketing



Des idées activables immédiatement



Un cadre stratégique sans friction



Et du temps. Beaucoup de temps.

Mieux que des résolutions : un plan concret

Smart Plan, c’est l’alternative intelligente au post-it “à faire quand j’aurai le temps”.

Testez-le maintenant. Gratuitement.

👉 Essayer Smart Plan