Gladia lève 14,5 millions d’euros pour son IA audio au service des interactions en temps réel pour les entreprises

Depuis sa création en 2022, Gladia s’impose comme une solution clé pour les entreprises cherchant à optimiser leurs interactions via l’IA audio. La société, cofondée par Jean-Louis Quéguiner et Jonathan Soto, propose une API de transcription et d’analyse audio multilingue en temps réel, utilisée dans divers secteurs tels que les centres d’appels, les outils de gestion de réunions, et les solutions d’optimisation des ventes. Avec plus de 600 clients et 70 000 utilisateurs à travers le monde, Gladia répond à un besoin croissant de précision et d’efficacité dans la gestion des conversations professionnelles.

Le cœur de la technologie de Gladia réside dans son moteur de transcription en temps réel. Capable de traiter plus de 100 langues et de s’adapter automatiquement aux changements linguistiques ou aux accents, ce moteur fournit une transcription rapide avec une latence de moins de 300 millisecondes, tout en maintenant une grande précision. Cette solution permet aux entreprises de gérer des conversations complexes, où plusieurs langues peuvent être utilisées, sans perte de qualité ou de compréhension. En plus de la transcription, Gladia offre des fonctionnalités d’analyse en direct, telles que la détection du sentiment et la synthèse des informations clés, améliorant ainsi la prise de décision immédiate pour ses utilisateurs.

L’un des principaux atouts de Gladia est son intégration simple et rapide dans les systèmes existants. Compatible avec des technologies standards comme SIP, VoIP, FreeSwitch et Asterisk, l’API permet aux entreprises de tirer parti de l’analyse audio en temps réel sans avoir à modifier leurs infrastructures technologiques. Cette compatibilité universelle représente un gain de temps et de ressources considérable pour les entreprises, leur permettant de se concentrer sur leurs opérations sans interruption.

La levée de fonds : accélérer la croissance et l’innovation

Gladia annonce avoir clôturé une levée de fonds en Série A de 16 millions de dollars (environ 14,5 millions d’euros), menée par XAnge et soutenue par plusieurs investisseurs, dont Illuminate Financial, XTX Ventures, et Soma Capital. Ce financement permettra à l’entreprise de renforcer sa R&D et d’élargir son offre, notamment avec de nouveaux modèles d’intelligence artificielle comme la génération augmentée par la recherche (RAG). L’expansion internationale figure également au programme, avec un recrutement prévu pour soutenir la croissance rapide de la société dans les marchés clés.

Avec Fanny Bouton, nous recevions il y a quelques mois Jean Louis Quegineur le Fondateur de Gladia pour parler de sa solution dans notre émission Why Cloud Matters en partenariat avec OVHCloud.