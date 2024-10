PRETTO lève 14 millions d’euros et double sa part de marché malgré un contexte défavorable

Face à une crise sans précédent dans le secteur du crédit immobilier, Pretto, courtier en crédit 100% digital, a réussi une performance remarquable : doubler sa part de marché entre 2022 et 2024. Alors que le volume de crédits immobiliers en France a chuté de près de 60% sur la même période, la résilience de Pretto s’explique par une combinaison de facteurs stratégiques, allant de son modèle économique agile à l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA).

Pierre Chapon, cofondateur et CEO de Pretto, souligne que cette période difficile a mis en lumière la solidité de leur approche : « Nous avons su tirer parti de la crise pour non seulement maintenir notre activité, mais surtout pour gagner en parts de marché. Cela s’est traduit par une hausse de notre production de crédit, soutenue par une capacité d’adaptation rapide aux besoins de nos clients. »

Une agilité renforcée par l’innovation

L’une des clés de cette réussite réside dans l’innovation continue de Pretto. En intégrant des solutions basées sur l’IA générative, la société a su libérer ses courtiers des tâches à faible valeur ajoutée, optimisant ainsi la gestion des dossiers et améliorant l’expérience client. Cette technologie permet, par exemple, d’automatiser l’analyse des documents des emprunteurs et de présenter des dossiers plus complets aux banques. « Notre objectif a toujours été de redéfinir les standards du courtage, en offrant un service à la fois performant et humain, même en temps de crise », explique Renaud Pestre, COO de Pretto.

La stratégie d’innovation a été double : d’une part, maintenir un service de courtage en ligne via Pretto.fr, qui a vu une augmentation significative de la demande, et d’autre part, lancer Pretto Galaxie, un réseau de courtiers indépendants à travers la France, qui représente désormais 40% de la production totale du groupe. Ce modèle hybride, alliant digital et proximité locale, a permis à Pretto de répondre à une large variété de clients, renforçant sa position sur le marché.

Un marché en pleine transformation

Le contexte macroéconomique difficile a accéléré les mutations dans le secteur du courtage. Alors que la demande de crédit immobilier baissait, Pretto a su se concentrer sur une approche qualitative, en priorisant l’accompagnement personnalisé de ses clients. La capacité à offrir une expérience fluide, de la simulation en ligne à la finalisation du dossier, a convaincu de nombreux emprunteurs de passer par ce courtier digital, plutôt que par les acteurs traditionnels.

Pretto a également enrichi son offre de services, en développant des solutions à forte valeur ajoutée, comme son DataLab, qui fournit des analyses de marché basées sur plus de 700 000 simulations annuelles. Cet outil a permis à Pretto de se positionner en tant qu’expert des tendances du crédit immobilier, offrant à ses clients un niveau de transparence et de réactivité sans précédent.

Une levée de fonds pour soutenir l’expansion

Pour soutenir cette dynamique de croissance, Pretto a annoncé en octobre 2024 une nouvelle levée de fonds de 14 millions d’euros. Cette opération, réalisée auprès de ses investisseurs historiques (Serena, Eurazeo, Orange Ventures, Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners), a été conclue sur une base de valorisation égale à celle de sa dernière levée de 30 millions d’euros début 2022.