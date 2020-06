Google ajoute un outil de fact-checking dans les résultats de recherche des images

Google va ajouter des étiquettes aux images pour signaler si elles sont trompeuses, un nouvel effort qui s’ajoute à son arsenal de mesures de lutte contre la désinformation. Les nouveaux tags « Fact Check » (vérification des faits) apparaîtront dans les résultats photos et vidéos sur le moteur de recherche, a fait savoir le géant du secteur lundi.

Google donne l’exemple de photos qui affirment montrer, à tort, des requins en train de nager dans les rues de Houston après un ouragan en 2017. Ces contenus mensongers avaient largement circulé sur la toile. « Les photos et les vidéos sont une façon incroyable d’aider les gens à comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais le pouvoir des contenus visuels a ses écueils, comme l’origine, l’authenticité ou le contexte d’une image« , a expliqué Harris Cohen, directeur produit chez Google.

Is that image of a shark swimming down a street in Houston real? Google Images now has « Fact Check » labels to help inform you in some cases like this (no, it was not real). Our post today explains more about how & when fact checks appear in Google Images: https://t.co/YisZuOyGEH pic.twitter.com/aRntlIo6qT

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 22, 2020