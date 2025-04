Google Cloud rentable, Gemini 2.5 déployé : Alphabet passe à l’échelle sur l’IA

Le premier trimestre 2025 marque un tournant stratégique pour Alphabet. Le groupe dirigé par Sundar Pichai affiche une croissance solide (+12 % de chiffre d’affaires, à 90,2 milliards de dollars), un bénéfice net en forte progression (+46 %, à 34,5 milliards de dollars), et une dynamique sectorielle portée par l’intégration massive de ses solutions d’intelligence artificielle. Au centre du dispositif : Gemini 2.5, qualifié par le CEO de « modèle d’IA le plus intelligent » conçu par l’entreprise.

« Ce trimestre a été particulièrement enthousiasmant avec le déploiement de Gemini 2.5, notre modèle d’IA le plus intelligent, qui atteint des performances inédites et constitue une base extraordinaire pour nos futures innovations », déclare Sundar Pichai dans le communiqué officiel.

Un stack IA intégré : de l’infrastructure au produit

Alphabet revendique une approche « full stack » de l’IA. Cette stratégie se matérialise sur trois niveaux : la couche d’infrastructure (Google Cloud Platform, TPU v5), le développement de modèles (famille Gemini), et leur intégration dans les services à grande échelle (Search, Workspace, Cloud, YouTube).

Le moteur de recherche historique en bénéficie directement. Les « AI Overviews » – synthèses générées automatiquement par l’IA en réponse aux requêtes – revendiquent désormais 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels, selon les chiffres du trimestre.

Sur le volet cloud, Google Cloud affiche une croissance de 28 % sur un an (12,3 milliards de dollars de revenus), mais surtout une transformation structurelle : le segment atteint pour la première fois une rentabilité nette significative (résultat opérationnel de 2,18 milliards de dollars, contre 900 millions un an plus tôt). Le rapport attribue cette dynamique à la demande croissante pour l’IA Infrastructure et les solutions d’IA générative.

Une IA au service de la monétisation

L’IA alimente aussi les moteurs économiques historiques de Google. Les revenus publicitaires liés au Search progressent de 10 %, ceux de YouTube de 10,3 %, avec des signaux favorables pour la croissance de l’engagement via les nouvelles interfaces IA. Sundar Pichai souligne également que les abonnements Google (YouTube Premium, Google One, etc.) dépassent désormais les 270 millions de comptes payants.

Cette combinaison de produits dopés à l’IA, d’outils cloud générateurs de revenus récurrents, et d’une base installée massive crée un levier financier inédit pour Alphabet. La marge opérationnelle du groupe s’établit à 34 %, en hausse de deux points.

Une avance technologique revendiquée

Contrairement à d’autres acteurs misant sur l’intégration de modèles tiers, Alphabet s’appuie sur ses propres fondations techniques. Gemini 2.5 constitue le pivot de cette stratégie d’indépendance. Le modèle est conçu pour être déployé à l’échelle dans les outils grand public, dans les API cloud et dans les services professionnels (Workspace, Meet, Gmail, Docs).

Le rapport ne détaille pas les performances techniques du modèle, mais la trajectoire évoquée par Sundar Pichai suggère une feuille de route ambitieuse vers des versions multimodales et agentiques. L’absence de chiffre sur l’usage de Gemini dans Workspace, en revanche, laisse une marge d’incertitude sur l’adoption en entreprise.

Une restructuration capitalisation stratégique en cours

Le groupe poursuit en parallèle une politique de retour aux actionnaires musclée, soutenue par une trésorerie excédentaire. Alphabet annonce un nouveau programme de rachat d’actions de 70 milliards de dollars, et relève son dividende trimestriel à 0,21 $ par action (+5 %). Le free cash flow sur 12 mois glissants atteint 74,9 milliards de dollars.

Enfin, le bénéfice net est partiellement dopé par un gain non réalisé de 8 milliards de dollars sur des actions non cotées, attribué à un investissement dans une société privée non identifiée et qui selon Bloomberg pourrait être SpaceX dans laquelle Google avait investi en 2015.

Un modèle d’intégration IA qui teste sa résilience à grande échelle

En un trimestre, Alphabet démontre que sa stratégie d’intégration verticale de l’IA commence à porter ses fruits : croissance rentable du cloud, monétisation accrue du Search, consolidation des abonnements, et diversification maîtrisée. L’enjeu des prochains mois sera d’évaluer si l’adoption de Gemini 2.5 au sein des usages quotidiens est durable – et si la promesse d’un « Google transformé par l’IA » se concrétise à long terme.