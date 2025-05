Google met la main sur Galileo AI pour donner naissance à Stitch

Google a discrètement acquis Galileo AI, une startup basée à San Francisco spécialisée dans la génération d’interfaces utilisateur à partir de prompts textuels. L’opération donne naissance à Stitch, un nouvel outil d’IA générative conçu pour produire des maquettes UI et du code à destination des concepteurs, développeurs et entrepreneurs. Une initiative qui témoigne de la volonté de Google d’investir plus directement le champ du design assisté par l’IA, avec Gemini comme moteur technique.

Une startup née au croisement de l’IA et du design

Créée en 2022 par le français Arnaud Bénard, ancien chercheur en NLP chez Google, et Helen Zhou, ex-designer produit chez Facebook et Cruise, Galileo AI est née de l’idée que les modèles de langage permettent désormais de générer des interfaces exploitables, à condition de résoudre trois défis majeurs, la qualité visuelle, la cohérence structurelle et la scalabilité technique.

Le duo a développé un design system propriétaire, entraîné sur des milliers de variations créées à la main. À la différence des approches fondées sur Dribbble ou Midjourney, Galileo s’est concentré sur la production d’interfaces éditables, modifiables et directement exploitables, plutôt que sur des rendus esthétiques difficilement utilisables en production.

Une solution adoptée par designers, agences et développeurs

Galileo AI revendique une automatisation de 60 à 70 % du processus de création UI, tout en laissant aux designers la possibilité de finaliser les écrans. Les cas d’usage sont variés : agences de design souhaitant réduire le temps d’itération avec les clients, développeurs front-end à la recherche de composants visuellement cohérents, entrepreneurs désireux de prototyper rapidement un produit.

Le moteur de Galileo repose sur une interface en chat, capable d’interpréter des prompts ambigus et de relancer l’utilisateur pour obtenir un résultat plus pertinent. Le système génère des flows complets (ex. onboarding bancaire, parcours e-commerce) plutôt que des écrans isolés, ce qui le distingue de la majorité des solutions concurrentes.

De Galileo à Stitch, l’intégration dans l’écosystème Google

Avec Stitch, Google propose désormais une solution qui permet de générer du design et du code à partir de simples requêtes, en s’appuyant sur les dernières itérations des modèles Gemini. L’approche self-service est conservée, mais enrichie d’un mode expérimental avec un modèle plus créatif. Tous les utilisateurs Galileo disposent d’un délai de 30 jours pour migrer vers Stitch, qui reste accessible gratuitement.

Cette acquisition s’inscrit dans une logique d’extension fonctionnelle de l’environnement Gemini, avec des ponts probables vers Android Studio, Firebase ou Google Workspace. Stitch pourrait ainsi devenir une brique d’infrastructure pour la production rapide d’interfaces, intégrable dans des chaînes de développement produit plus larges.

En absorbant Galileo, Google ne se contente pas de racheter un outil. Il intègre une expertise technique pointue, un jeu de données propriétaires difficilement réplicable, et une base d’utilisateurs qualifiés.