Retail sous surveillance, Veesion lève 38 millions d’euros pour imposer son IA anti-vol à l’échelle mondiale

Alors que le commerce physique subit une pression constante sur ses marges, entre concurrence du e-commerce et flambée de la démarque inconnue, Veesion se positionne comme un acteur technologique de rupture. Fondée sur une technologie propriétaire de vision par ordinateur, la startup française a conçu un système d’analyse vidéo en temps réel capable de détecter les gestes suspects, sans recourir à la reconnaissance faciale ni au stockage de données personnelles.

Alors que des centaines de millions de caméras de surveillance captent en permanence l’activité en magasin sans traitement ni exploitation, Veesion propose d’utiliser ces flux dormants pour renforcer la sécurité et la performance économique des points de vente. La solution, déployée via une application mobile connectée aux systèmes de vidéosurveillance existants, permet aux commerçants d’être alertés en direct lorsqu’un comportement suspect est détecté.

Cette technologie intéresse aussi bien les grandes surfaces que les commerçants indépendants. À ce jour, plus de 5 000 magasins répartis dans 25 pays utilisent la solution, avec des effets mesurables sur leurs marges : certains constateraient jusqu’à 50 % de baisse de la démarque dès les premières semaines de déploiement. Aucun matériel additionnel n’est requis, ce qui facilite une adoption rapide.

La société prévoit désormais d’étendre sa technologie à de nouveaux cas d’usage comme la détection d’incidents, la gestion des réassorts, l’optimisation des parcours client, ou encore le suivi des opérations dans des entrepôts, des hôpitaux, des chantiers ou des crèches. L’analyse du mouvement devient un outil transverse de gestion des flux humains et de sécurisation des espaces.

Un axe majeur de développement concerne les États-Unis, où Veesion réalise déjà 10 % de son chiffre d’affaires sans présence locale. En juin 2025, Benoît Koenig, l’un des cofondateurs, s’installera sur place pour ouvrir une filiale américaine.

Une levée de 38 millions d’euros pour changer d’échelle

Pour soutenir cette nouvelle phase de croissance, Veesion vient de lever 38 millions d’euros auprès de WHITE STAR CAPITAL, RED RIVER WEST et BPIFRANCE, qui rejoignent les investisseurs historiques ODYSSÉE VENTURES, VERVE VENTURES et FOUNDERS FUTURE, tous reconduits dans cette opération. S’y ajoutent 15 millions d’euros de financements non dilutifs, portant le total des ressources mobilisées à 53 millions d’euros. La startup avait fait un précédent tour en 2022 de 10 millions d’euros auprès d’Odyssée Venture, Verve Ventures, Swiss Immo Lab et Techmind

Retrouvez une interview de Thibault David, co-fondateur de Veesion :