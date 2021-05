Google se renforce dans la santé avec un nouvel algorithme dédié à un groupe hospitalier

Le groupe hospitalier américain HCA Healthcare a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Google pour le développement d’un algorithme, un projet témoignant des ambitions du géant des moteurs de recherche dans le domaine de la santé. En s’appuyant sur les informations des 32 millions de patients qui fréquentent chaque année les établissements gérés par HCA, Google Cloud va créer une plateforme d’analyse de données censée faciliter le travail du personnel médical. Ce partenariat « de plusieurs années » prévoit de « s’appuyer sur l’utilisation innovante des technologies de l’information par HCA Healtchare afin d’accélérer la transformation numérique qui a lieu au sein de l’entreprise », détaille un communiqué.

Les médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé pourront notamment recevoir sur leurs appareils mobiles des analyses et des alertes leur permettant de réagir rapidement au changement de condition de leurs patients. L’algorithme vise également à fluidifier les activités dans des domaines non-médicaux comme la chaîne logistique ou les ressources humaines. « Les soins de dernière génération exigent des prises de décisions qui s’appuient sur des données fondées scientifiquement afin de pouvoir se consacrer plus intensément à des soins sûrs et efficaces », a déclaré Sam Hazen, le patron de HCA. Basé à Nashville (Tennessee), le groupe gère un réseau de 186 hôpitaux et environ 2 000 centres de soins ambulatoires dans 20 États américains et au Royaume-Uni.

«Le cloud peut faire accélérer l’innovation dans le domaine de la santé»

« L’informatique à distance (« cloud ») peut faire accélérer l’innovation dans le domaine de la santé, notamment en permettant l’interopérabilité des données, qui est nécessaire pour améliorer l’efficacité des opérations et pour offrir des soins de meilleure qualité qui améliorent les résultats pour les patients », a affirmé le directeur exécutif de Google Cloud, Thomas Kurian. Google et HCA insistent sur le fait que la protection de la vie privée et la sécurité sont au coeur de leur démarche, mais ce genre d’initiatives ne manque pas de faire froncer quelques sourcils du côté des législateurs.

Fin 2019, Google a ainsi passé un accord avec l’organisation américaine de santé Ascension pour recueillir et analyser les données médicales de dizaines de millions de patients et aider les médecins à mieux déterminer les traitements. Circonspects, des élus américains ont demandé à Google quelles données Ascension partageait avec le géant de la Tech, comment celles-ci étaient utilisées et dans quelle mesure leur confidentialité était préservée.