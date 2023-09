Groupe Positive renforce son offre avec l’acquisition de noCRM.io

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Dans une démarche stratégique de consolidation de sa présence sur le marché du SaaS dédié à la vente, le Groupe Positive annonce l’acquisition de noCRM.io, un leader français des logiciels de prospection commerciale.

Vers une expansion de l’offre de Sarbacane

Cette acquisition arrive trois ans après le rachat de Datananas, aujourd’hui intégré sous l’appellation Sarbacane Engage. La montée en puissance du Groupe Positive dans le domaine du marketing axé sur la vente est manifeste. En acquérant noCRM.io, le groupe enrichit considérablement son portefeuille et renforce son empreinte, tant en France qu’à l’international.

Lancé il y a une décennie par Sunny Paris et Güven Urganci, noCRM.io s’adresse spécifiquement aux équipes commerciales. Le logiciel, disponible en six langues, réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international et possède des équipes dans dix pays. Grâce à son intégration au sein du Groupe Positive, noCRM.io profitera des synergies commerciales engendrées par les différentes entités du groupe.

La spécificité de noCRM.io est qu’il a été conçu comme une réponse aux frustrations générées par les CRM classiques, souvent plus adaptés à la direction et au marketing qu’aux commerciaux. Il facilite le suivi des opportunités commerciales basées sur des actions imminentes, telles que les relances ou les appels. L’outil permet aux équipes commerciales de focaliser sur leur mission première : convertir les prospects en clients. La solution a déjà convaincu plus de 3 100 entreprises globalement, validée par une excellente note de 4,9 sur Trustpilot.

Une ambition à long terme

L’acquisition de noCRM.io par le Groupe Positive s’inscrit dans une stratégie plus large. En trois ans, c’est le sixième rachat réalisé par le groupe, qui manifeste ainsi son ambition de devenir le leader européen du marketing digital d’ici 2026. NoCRM.io rejoint ainsi une gamme étoffée de solutions telles que Signitic, 4Dem, Marketing 1BY1, rapidmail et Sarbacane.

A cette occasion nous avons demandé à Mathieu TARNUS, le CEO du Groupe POSITIVE de partager son retour d’expérience sur ces différentes acquisitions et comment structurer son plan de développement.

Listen to « Groupe Positive renforce son offre avec l’acquisition de noCRM.io » on Spreaker.