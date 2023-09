Les Marketing Digital Days: 3 jours pour faire décoller votre stratégie digitale

Les Marketing Digital Days reviennent en 2023 pour leur 3ème édition, et cette année, CyberCité et ses 12 partenaires vous proposent d’aller encore plus loin avec des conférences ultra ciblées sur tous les sujets d’actualité, notamment sur l’Intelligence Artificielle qui sera au cœur de cet évènement.

En effet, depuis quelques mois déjà, l’IA est devenue un sujet incontournable. Elle est partout, dans tous les métiers du digital : de la tech à la gestion des campagnes Ads, en passant par la Data, le Social Media et la création graphique & de de contenu. Si elle offre des opportunités infinies et une aide précieuse pour les expert.e.s du digital, nous verrons également quelles sont ses limites, et surtout, comment intégrer l’IA dans vos stratégies digitales de demain pour répondre à vos objectifs de performance et de business.

Nous verrons également comment aller chercher vos audiences, comment répondre aux besoins de vos clients et de vos prospects, et quels sont les leviers qui vous donneront les meilleures performances et le meilleur ROI. Lors de ces 3 journées, tous les sujets majeurs du Marketing Digital seront abordés pour répondre à toutes vos questions !

21 conférences animées par les meilleur.e.s expert.e.s du marché se succèderont pour vous donner toutes les clés qui vous permettront de mettre en place une stratégie digitale 360 cohérente et performante.