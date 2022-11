[Guide] Comment obtenir la Buy Box sur Amazon

Le saviez-vous ? 83% de toutes les ventes Amazon se font par le biais de la Buy Box…

Créer les bonnes conditions pour remporter la Buy Box, en tant que marque ou revendeur, est donc primordial et hautement stratégique pour votre activité en ligne ! 82% des clients Lengow bénéficient d’une augmentation de leurs ventes et de la souscription à la Buy Box d’Amazon au cours des 18 premiers jours. Découvrez comment ils ont réussi, avec Lengow, au travers de notre dernier guide Spotlight :

Optimisez au mieux tous les éléments clés sur Amazon

Obtenez la Buy Box grâce à une stratégie de veille des prix intelligente

Ressortez plus vite dans les résultats de recherche grâce aux solutions complémentaires proposées par Amazon

