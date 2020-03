Hello Tomorrow Global Summit 2020, Une plongée dans la Deeptech

Date Lieu Type Prix Site Facebook Le 12 & 13 mars CENTQUATRE, Paris Conférence 30-825€ Voir le site Rejoindre l’event

Avec plus de 3 500 visiteurs attendus, issus d’une soixantaine de pays, le Hello Tomorrow Global Summit 2020 s’apprête à accueillir pour la 6ème année consécutive l’ensemble de l’écosystème deep tech international. Point d’orgue de la Deep Tech Week 2020, il est le premier événement dédié aux innovations technologiques et scientifiques émergentes.

L’opportunité unique de réunir dans un cadre original et expérientiel plusieurs centaines de startups, de grands groupes, d’investisseurs, d’accélérateurs ainsi que des experts, des chercheurs et des universitaires. Tous se donnent rendez-vous pour faire naître des projets mais aussi échanger et confronter leurs visions d’un monde en pleine mutation.

Le Global Summit est organisé avec le soutien de son partenaire mondial BNP Paribas et se déroulera cette année les 12 et 13 mars 2020 au CENTQUATRE-PARIS, un lieu infini d’art, de culture et d’innovation