Homa Games lève 15 millions de dollars auprès d’Idinvest Partners, E.ventures et OneRagtime

Le développeur et éditeur d’applications mobiles Homa Games annonce, aujourd’hui, une levée de 15 millions de dollars pour son tour d’amorçage. Une opération réalisée auprès d’Idinvest Partners, d’E.ventures, d’OneRagtime et de plusieurs business angels.

Lancé en 2018, Homa Games crée et édite des applications mobiles telles Sky Roller et NERF Epic Pranks. Un secteur en pleine expansion depuis le début de la pandémie du coronavirus. Les internautes français ont notamment dépensé 2 060 milliards de dollars en applications mobiles en 2020 et ont plus téléchargé qu’en 2019. Dans le monde, l’ensemble des utilisateurs ont dépensé 143 milliards de dollars sur leur mobile ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2019. « En 2020, Homa Games a explosé avec plus de 250 millions de téléchargements et plus de 20 applications lancées. Les utilisateurs, étant confinés ou avec peu de relations sociales, ont modifié leurs habitudes avec des temps de sessions plus longues sur leurs applications et la recherche de plus de compétitivité et d’interactions sociales au sein du jeu« , explique Daniel Nathan CEO de Homa Games.

En 2020, la jeune pousse a multiplié ses effectifs par quatre pour atteindre 80 collaborateurs et a ouvert des bureaux à Toulouse, Lisbonne et Skopje notamment à travers le rachat du studio de développement toulousain IRL Team. « Nous nous sommes implantés dans ces localisations par rapport aux talents que nous avons déniché et pour développer nos premiers studios de développement », met en avant Daniel Nathan CEO de Homa Games

Avec les 15 millions de dollars levés, Homa Games souhaite notamment miser sur le développement de sa technologie et poursuivre l’acquisition de studios de développement.

