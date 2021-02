Entre reprise économique et réglementation technologique, la Chine assoit sa puissance

Alors que tous les autres grands pays sont en récession, la croissance chinoise s’est établie à 6,5 % au quatrième trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année, le PIB a progressé de 2,3 %. Il faut rappeler qu’en 2019, la croissance avait été de 6,1 %. Mais au premier trimestre 2020, la croissance avait chuté de 6,8 % et il était difficile d’anticiper une reprise aussi rapide. « C’est la première fois dans l’histoire qu’il existe a une reprise économique uniquement en Chine. Il faut regarder et analyser ce pays car il est annonciateur de ce qu’il va se passer dans les autres géographies. C’est tout de même une reprise très inégalitaire« , met en avant à notre micro David Baverez, investisseur français installé à Hong-Kong depuis 8 ans.

La Chine connait une digitalisation de l’ensemble de ses secteurs : santé, finance, immobilier, commerce. La Chine a ainsi gagné 85,4 millions d’internautes supplémentaires entre mars et décembre 2020, selon un rapport du Centre chinois d’information sur l’Internet (CNNIC), un organisme officiel. « L’e-commerce représente 30% du commerce en Chine et 50% de cet e-commerce reste entre les mains d’Alibaba« , explique l’investisseur. En forte hausse, les profits d’Alibaba atteignent 12,2 milliards de dollars au troisième trimestre de l’exercice décalé. Une augmentation de 52% sur un an.

Pourtant, l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) tente depuis peu de réguler les entreprises technologiques et de lutter contre la mise en place d’un monopole. En lien avec cette nouvelle réglementation, Alibaba et Tencent se sont vus infliger une amende de 63 000 euros pour leurs pratiques jugées anticoncurrentielles. « En tant qu’investisseur, je me réjouis car Alibaba va subir une baisse de sa marge sur les six prochains mois marge mais aura un business model pérenne. La réglementation se construit autour de la diminution du risque monopolistique. Le génie chinois repose sur le fait d’observer l’Occident pour ne pas répéter les mêmes erreurs… »

Le développeur et éditeur d’applications mobiles Homa Games annonce ce matinée une levée de 15 millions de dollars pour son tour d’amorçage avec pour objectif de croitre à l’international. Un tour de table réalisé auprès d’Idinvest Partners, d’E.ventures, d’OneRagtime et de plusieurs business angels. Daniel Nathan CEO de Homa Games revient sur les enjeux de cette levée de fonds mais aussi sur la croissance du marché des applications mobiles connue en 2020. Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette interview sur Frenchweb.fr.

