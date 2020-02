HR Tech : la fusion de Kronos et Ultimate Software fait naître un nouveau géant sur le marché

Les deux grands fournisseurs de logiciels RH, Kronos et Ultimate Software Group fusionnent pour former une société évaluée à 22 milliards de dollars. Hellman & Friedman, l’actionnaire majoritaire des deux entreprises Kronos et Ultimate Software, deviendra l’actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Après H&F, les fonds de capital-investissement gérés par Blackstone, qui détiennent également des participations dans les deux sociétés, représenteront le plus grand investisseur minoritaire.

La fusion de toutes les actions a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés et devrait se conclure fin mars.

3 milliards de dollars de revenus

Ultimate Software développe un logiciel d’abonnement basé sur le cloud, avec plus de 51 millions de personnes enregistrées, destiné aux départements des ressources humaines des entreprises Ses offres comprennent la suite de produits UltiPro qui permet aux employés d’accéder à leurs documents fiscaux et à leur paie. Le logiciel Kronos aide quant à lui les entreprises à gérer les absences et les performances des employés.

Aron Ain, PDG de longue date de Kronos, deviendra le PDG et le président de la société issue du regroupement. La nouvelle société aura son siège social à Lowell, dans le Massachusetts et à Weston, en Floride. La société issue du regroupement aura une position plus forte sur le marché des logiciels RH avec des revenus d’environ 3 milliards de dollars et plus de 12 000 employés à travers le monde. La nouvelle société devrait embaucher 3 000 employés au cours des trois prochaines années :

Historical news! Ultimate Software and @KronosInc plan to merge to become one of the world’s largest cloud companies. This merger brings together world-renowned cultures, with plans to add 3,000 employees over 3 years! #PeopleInspired #EnSw #CloudHistory https://t.co/Hic5HNB4jm pic.twitter.com/LMGFyi7c5A — Ultimate Software (@UltimateHCM) February 20, 2020

» Nous avons deux leaders remarquables dans le domaine de la gestion du capital humain qui sont si complémentaires l’un de l’autre, c’est presque effrayant « , a déclaré Aron Ain, PDG de Kronos dans une interview au Wall Street Journal. Il a déclaré que les deux entreprises ne se chevauchaient que de 3% dans leur base de clients, ce qui leur offrait une opportunité de commercialiser leurs produits. Il a également déclaré qu’il y aura une nouvelle opportunité importante pour les entreprises de se développer ensemble dans de nouvelles zones géographiques. La taille et le profil de croissance de l’entreprise fusionnée en font un candidat à une introduction en bourse.

H&F, actionnaire majoritaire

Hellman & Friedman a payé environ 11 milliards de dollars, en 2019, pour racheter Ultimate Software et a acheté Kronos en 2007 dans une transaction évaluée à environ 1,8 milliard de dollars.

Hellman & Friedman (H&F) est une société de capital-investissement mondiale qui a pour stratégie d’investir dans des grandes entreprises dont H&F est expert du secteur tels que les logiciels et la technologie mais aussi les services financier et la santé. H&F investit depuis longtemps dans des entreprises liées aux logiciels, notamment DoubleClick qui a été a vendu à Google en 2008.

Pour Blackstone, l’une des principales sociétés d’investissement au monde, l’investissement dans Ultimate faisait partie de sa récente stratégie d’investir dans des entreprises à croissance rapide. Depuis 2019, Blackstone détient également une une participation majoritaire dans MagicLab, qui possède l’application de rencontres Bumble mais aussi dans la plateforme marketing de performance mobile Vungle.

« Nous pensons que la combinaison de Kronos et d’Ultimate créera un leader de l’industrie du cloud dans les logiciels de gestion du capital humain et de gestion des effectifs, et l’une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le domaine de la technologie au niveau mondial », affirme Martin Brand, directeur général de Blackstone