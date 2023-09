HUB FORUM 2023, l’évènement incontournable du digital marketing

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’HUB Institute, l’un des leaders de la formation digitale, organise cette année encore le HUB Forum, événement phare qui réunit experts, décideurs et visionnaires autour des grandes tendances du marketing digital et de l’expérience client. Avec une programmation riche, cette édition promet d’offrir des insights précieux et des stratégies innovantes pour naviguer dans l’écosystème numérique en constante mutation. Découvrons ensemble l’agenda des deux jours. Pour y participer, cliquez ici.

Digital Transformation & The Future Landscape

Panorama des grandes tendances du marketing digital:

Le futur du digital : immersion dans les prochaines grandes révolutions avec Clémence Lépinard , experte en transformation digitale.

, experte en transformation digitale. La 5G : Comment cette technologie va transformer nos stratégies marketing?

Métamorphose du e-commerce : l’ère du shopping social et de la réalité augmentée.

Stratégies Marketing Innovantes:

Construire une stratégie marketing durable : enjeux et opportunités.

Marketing d’influence : comment établir une collaboration authentique? Une discussion avec Marie Dupuy d’Angeac , Directrice Marketing chez TikTok France.

, Directrice Marketing chez TikTok France. Conversational Marketing : tirer parti des messageries instantanées pour une expérience client optimisée.

Naviguer dans le paysage médiatique moderne:

Le défi de la publicité à l’ère du streaming : Une analyse approfondie par Raphaël De Andreis , Président du Havas Group Media.

, Président du Havas Group Media. Plateformes et algorithmes : maximiser la visibilité dans un monde dominé par les géants du tech.

Sessions de clôture:

Adopter une mentalité « Mobile First » : défis et opportunités pour les marques.

Digital Well-being : Une réflexion par Louise Broni-Mensah, CEO de Shoobs, sur l’importance d’une utilisation responsable et équilibrée de la technologie.

La Clientèle de Demain, Nouveaux comportements consommateurs:

Génération Z et Alpha : comment engager les consommateurs de demain?

L’avenir de la fidélisation client:

Les programmes de fidélité à l’ère digitale : entre gamification et personnalisation avec une intervention de Alexandre Mars , Fondateur & CEO de Epic Foundation.

, Fondateur & CEO de Epic Foundation. – Construire une relation client durable à l’ère du tout numérique.

Technologies émergentes pour l’expérience client:

Voice-tech et assistants vocaux : la prochaine frontière du marketing et L’impact des wearables sur le parcours client.

Smarter Marketing, Deeper Engagement

Les tendances clés du marketing digital:

IA Générative : L’avenir du marketing sans limite : Une intervention par Emmanuel Vivier , Co-Fondateur du HUB Institute.

, Co-Fondateur du HUB Institute. Fragmentation des points de contact : comment unifier votre approche marketing pour une expérience client cohérente?

De la programmation d’une campagne à la conversion d’un lead en client : le marketing automation ouvre le champ des possibles!

Optimisation de la stratégie marketing:

La personnalisation à grande échelle : comment créer des campagnes marketing ultra-ciblées et pertinentes.

(R)évolution : quel gain de temps pour vos créations grâce à l’IA générative?

Quelles stratégies pour captiver et engager votre audience sur le long terme à travers des contenus éphémères?

Vers un marketing intelligent:

Comment l’Intelligence Augmentée se met au service de l’Engagement client! : Une exploration par Myriam El Ouni , Vice President de Showpad France, sur la manière dont l’IA et le marketing intelligent peuvent renforcer l’engagement client.

, Vice President de Showpad France, sur la manière dont l’IA et le marketing intelligent peuvent renforcer l’engagement client. Mobility media et retail media: Le voyage de Pepsi avec Uber : Un retour d’expérience par Emma Borie de Pepsico France et Grégory Blay-Desforges d’Uber ads.

de Pepsico France et d’Uber ads. Comment engager votre audience en live et créer des expériences immersives?

Undiz Media Remix : Un focus par Marie Dardayrol Sandevoir, CMDO chez Undiz, sur les enjeux actuels du digital media.

Revisiter l’expérience client:

Du clienteling à l’animation de communautés et Digitalisation, paiement, expériences immersives : le point de vente se réinvente!

Atteindre le graal de la personnalisation : comment se démarquer dans un monde sans cookies?

Innovations technologiques pour l’expérience client: