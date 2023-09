Les Assises de la Cybersécurité, le rendez vous des experts de la CYBER

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les Assises de la Cybersécurité ne sont pas seulement un événement; elles représentent une institution emblématique au cœur de l’univers de la cybersécurité en France. Depuis 20 ans, cet événement phare a établi sa réputation en tant que lieu de convergence pour tous les acteurs du marché, qu’ils soient experts, entreprises, fournisseurs de solutions ou journalistes spécialisés.

Avec une affluence record de:

1 400 invités

174 sociétés partenaires

120 experts et journalistes

140 ateliers et conférences

10 000 rendez-vous one-to-one

Les Assises de la Cybersécurité offrent une plateforme unique, où les décideurs clés – allant des DSI, RSSI, Directeurs Techniques, Responsables des infrastructures réseaux et télécoms, Risk managers, entre autres – peuvent rencontrer et échanger avec les fournisseurs de solutions les plus avant-gardistes du marché cyber.

Ce qui distingue véritablement les Assises, c’est la manière dont elles sont structurées. Les rendez-vous sur-mesure pré-organisés, les contenus de qualité, les retours d’expérience authentiques et les opportunités inégalées de networking entre pairs assurent une expérience enrichissante pour tous les participants. Les journées sont minutieusement orchestrées pour maintenir un équilibre parfait entre les contenus experts, les moments de networking et les business meetings. Ces rencontres permettent de transformer des idées en projets concrets et d’initier de nouvelles collaborations.

L’écosystème de la cybersécurité est vaste, et les Assises s’assurent de le couvrir dans son intégralité. Les thèmes et domaines représentés comprennent, mais ne se limitent pas à :

Cloud : Englobant les infrastructures, le stockage, la sauvegarde et les télécoms.

Déploiement & Ingénierie : Mettant l'accent sur l'infogérance.

Organisation & Gouvernance : Axé sur la conformité.

Audit & Conseil : Couvrant également la forensics.

Gestion des Identités & Accès.

Sécurité Endpoint.

DATA : En mettant l'accent sur la sécurité des données et le chiffrement.

Réponse aux Incidents & Crises : Ainsi que la gestion des menaces.

Sécurité des Données & Systèmes : Comprenant la sécurité des applications et de la messagerie.

Infrastructures: Avec une attention particulière portée à la sécurité des systèmes industriels

Les sessions à ne pas manquer lors de cette nouvelle édition des Assises de la Cybersécurité:

Intervention de la Présidente des Assises 2023

Par Sabrine Guiheneuf, Présidente des Assises

Une invitation à prendre de la hauteur face à un secteur de la cybersécurité en constante évolution. Une session d’ouverture cruciale qui donne la parole aux innovateurs, anticipateurs et structurateurs, lançant ainsi quatre jours intenses d’échange et de partage.

Generative AI and Security – Quel présage pour demain?

Présenté par ACCENTURE

Explorez comment l’IA générative bouleverse la sécurité de l’IA. Cette session se penche sur la prévention contre l’utilisation malveillante de l’IA générative, notamment les dangers d’hameçonnage, de désinformation et d’usurpation biométrique.

La Gendarmerie Nationale face aux usurpations d’identité

En collaboration avec les services de Proofpoint

Découvrez comment la Gendarmerie Nationale s’est armée contre les usurpations d’identité, renforçant ainsi la protection de son image de marque et ses services aux citoyens.

L’Apocalypse Quantique : mythe ou réalité?

Par Eric Brier, Thales & Pierre Yves Jolivet, THALES

Alors que la description reste à venir, cette session promet de plonger dans les enjeux de la cryptographie quantique, un sujet brûlant et incontournable pour les professionnels de la sécurité.

Application Security by Design

Présenté par EVIDEN Cybersecurity France & HEALTH DATA HUB

Une session consacrée à l’harmonisation de DevSecOps et de Data Security, illustrant une sécurité d’application proactive et tournée vers l’avenir.

L’Identité au cœur du Zero Trust : Retour d’expérience de Canal+

Organisé par Okta

Suivez le parcours de maturité de Canal+ vers le Zero Trust, tout en découvrant les innovations technologiques liées à l’authentification et la gouvernance des accès.

La face immergée du SaaS : La complexité des SI hybrides

Comment aborder la cybersécurité dans un monde où SaaS et hybridation du SI règnent ? Cette session évoque les défis de gouvernance et comment renforcer la cyber résilience.

Chamboulement du monde & offensive réglementaire

Une plongée dans la géopolitique de la cybersécurité, visant à comprendre, cartographier et éventuellement coopérer pour une meilleure coordination des réponses en cas d’incidents.

Threat Intelligence 1 – Cybercriminel 0

Comment anticiper plutôt que d’adapter ? Cette conférence met en avant l’importance de la Threat Intelligence pour détecter et contrecarrer les attaques, notamment celles du vendredi soir.