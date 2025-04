Hugues Galambrun accueille BPI France à son capital pour développer son projet de build up.

Le groupe Septeo, éditeur de progiciels installé à Lattes, annonce l’entrée de Bpifrance à son capital. Ce renforcement actionnarial intervient dans le prolongement de l’arrivée, fin 2024, de Téthys Invest (holding de la famille Bettencourt Meyers) et du fonds souverain singapourien GIC, aux côtés du fondateur Hugues Galambrun, de son équipe dirigeante.

L’entreprise consolide ainsi une structure capitalistique diversifiée, au service d’une trajectoire de croissance sur le modèle de build up. En 2024, Septeo a réalisé huit acquisitions, venant renforcer ses positions sur les marchés des ressources humaines, de l’hospitalité, de la formation et des services juridiques. Le groupe affiche sa volonté d’accélérer sa stratégie de croissance externe en 2025 et au-delà, avec pour objectif de dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires récurrent à l’horizon 2030.

Cette ambition s’accompagne d’un plan d’investissement de 60 millions d’euros dans la R&D en 2025, orienté en grande partie vers le développement de solutions intégrant l’intelligence artificielle. Cet effort sera réparti dans les filiales du groupe et au sein de son laboratoire Brain, créé en 2023 pour structurer sa stratégie IA.

Septeo compte aujourd’hui 3 100 collaborateurs, dont 2 500 basés en France, où l’entreprise génère 90 % de ses revenus. Le groupe est également implanté en Espagne, Belgique, Canada et Tunisie. En 2024, il a enregistré un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros, et sa valorisation dépasse désormais les 3 milliards d’euros.

Hugues Galambrun, 56 ans, fondateur et président, évoque à nos confrères de Challenges une ambition claire : « Une vraie fierté serait de faire entrer un jour Septeo au CAC 40. » Ce cap stratégique s’inscrit dans une logique de long terme portée par des partenaires financiers stables et engagés.