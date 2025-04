On passe 50% du temps en réunion et on est en retard sur la roadmap… / OpenAI prêt à racheter Chrome? / Google recule encore sur les cookies tiers /

+ IN THE LOOP

OpenAI prêt à racheter Chrome en cas de scission judiciaire

OpenAI a déclaré être intéressé par l’acquisition du navigateur Chrome si la justice fédérale impose à Google de s’en séparer. L’annonce a été faite par Nick Turley, responsable de ChatGPT, lors de son audition dans le cadre du procès antitrust intenté par le Département de la Justice contre Alphabet. Turley a souligné qu’une intégration de Chrome permettrait à OpenAI d’offrir « une expérience IA native » plus fluide et plus puissante. Et si ChatGPT rachetait Chrome ? Ce que cela changerait vraiment dans la bataille du search.

Google recule encore sur les cookies tiers, Privacy Sandbox en perte de cap

Google abandonne son projet d’interface dédiée pour encadrer l’usage des cookies tiers dans Chrome, actant un nouveau recul dans sa transition vers un web plus respectueux de la vie privée. Malgré cinq ans de promesses avec Privacy Sandbox, l’entreprise choisit de maintenir le statu quo, face à la pression d’un écosystème divisé et d’un marché publicitaire encore accro aux cookies. L’argument avancé : des opinions trop divergentes pour avancer. Si certaines initiatives comme la protection IP en navigation privée seront poursuivies, les ambitions initiales sont revues à la baisse. Google promet une nouvelle feuille de route, sans calendrier clair, et tente de préserver son image de navigateur « sûr » tout en ménageant les intérêts de l’ad tech.

Intel s’apprête à supprimer plus de 20 % de ses effectifs

Intel prévoit de supprimer plus de 20 % de ses effectifs dans les prochains jours, dans le cadre d’un vaste plan de restructuration destiné à relancer sa culture d’ingénierie. Cette initiative marquerait la première décision majeure du nouveau CEO Lip-Bu Tan, nommé le mois dernier. Selon une source proche du dossier, l’objectif est de rationaliser les couches managériales et réduire une bureaucratie galopante.

The Washington Post s’allie à OpenAI pour se rendre accessible via ChatGPT

Le Washington Post a officialisé aujourd’hui un partenariat stratégique avec OpenAI afin d’intégrer ses contenus dans ChatGPT. L’accord permettra à l’assistant d’OpenAI d’afficher des résumés, extraits et liens directs vers les articles du Post en réponse aux requêtes des utilisateurs. Cette collaboration vise à garantir un accès élargi à une information traité selon des règles éditoriales strictes, notamment sur les sujets complexes ou à fort enjeu. Politique, affaires mondiales, technologies : les publications du quotidien seront mises en avant avec attribution explicite. Pour OpenAI, qui revendique 500 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale de distribution de contenus fiables à grande échelle.

+ HARD RESET:

+ TRENDS

Phishing de haute précision : une attaque utilise l’infrastructure de Google pour piéger les utilisateurs

Des cybercriminels ont orchestré une attaque de phishing sophistiquée exploitant les services de Google, en envoyant des e-mails authentifiés via no-reply@google.com et signés DKIM. Les messages, simulant une notification légale, redirigent vers des pages hébergées sur sites.google.com qui imitent à la perfection l’interface de Google Support. En réalité, ces pages récoltent les identifiants des victimes. Le stratagème repose sur une faille d’authentification exploitant la création d’un compte Google et l’envoi d’un message « légitime », ensuite relayé intact via des services tiers. Google a réagi en bloquant la méthode, tout en appelant à l’usage de passkeys et d’authentification forte.

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

Superpower lève 47 millions d’euros pour révolutionner la santé préventive

La healthtech américaine Superpower, fondée en 2023 par l’Australien Max Marchione et ses associés Jacob Peters et Kevin Unkrich, vient de lever 47 millions d’euros en série A. Le tour, mené par FORERUNNER VENTURES (Glossier, Warby Parker), valorise la startup à plus de 280 millions d’euros.Superpower développe une “super app” de santé préventive combinant analyses biologiques, dossiers médicaux, données génétiques et IA pour offrir un plan de longévité personnalisé. Commercialisée à 499 dollars par an, la solution revendique déjà 150 000 inscrits sur liste d’attente aux États-Unis.

TaxDown lève 4 millions d’euros pour automatiser la déclaration fiscale grâce à l’IA

La startup espagnole TaxDown vient de lever 4 millions d’euros auprès de BONSAI PARTNERS pour accélérer le développement de sa plateforme d’optimisation fiscale dopée à l’intelligence artificielle. Déjà rentable et forte de plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, la société entend renforcer ses équipes, affiner sa technologie et enrichir l’expérience utilisateur. Fondée en 2019, TaxDown a transformé la manière dont plus de deux millions de contribuables en Espagne et en Amérique latine remplissent leurs déclarations. Le modèle repose sur une combinaison d’IA pour les déductions automatisées, et 200 conseillers fiscaux pour la vérification manuelle.

Portia AI lève 5,1 millions d’euros pour sécuriser l’industrialisation des agents IA

La startup londonienne Portia AI annonce une levée de 5,1 millions d’euros menée par GENERAL CATALYST, avec le soutien de FIRST MINUTE CAPITAL et STEM AI. Fondée par deux anciens de Stripe et Google, Emma Burrows et Mounir Mouawad, Portia développe un SDK open source permettant aux développeurs de concevoir des agents IA prévisibles, contrôlables et authentifiables.

Tundr lève 7,2 millions d’euros pour numériser les avantages salariés en Italie

La fintech milanaise Tundr qui repose sur le modèle de Swile, a bouclé un tour de Seed de 7,2 millions d’euros pour accélérer la numérisation des avantages salariés. Menée par 360 CAPITAL via son fonds 360 Digitaly, l’opération rassemble CDP VENTURE CAPITAL, AZIMUT LIBERA IMPRESA, EXOR VENTURES, ALECLA7, VESPER HOLDING et plusieurs business angels. Fondée en 2022, Tundr a conçu une carte intelligente adossée à Mastercard et une app de gestion, déjà adoptée par plus de 400 entreprises italiennes.

Zeno lève 2 millions d’euros pour développer l’IA dans les métiers du droit

La legaltech néerlandaise Zeno, fondée en 2024 et basée à Rotterdam, vient de lever 2 millions d’euros auprès de CHRIS OOMEN, fondateur d’Optiver, pour développer sa plateforme d’IA juridique tout-en-un. Destinée aux professionnels du droit, la solution automatise les tâches répétitives – recherche, analyse documentaire, rédaction – tout en s’intégrant aux flux de travail existants.

+ EXPERIENCES

+ AGENDA

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: