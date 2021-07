IA: Kili Technology lève 25 millions de dollars auprès de Balderton Capital

Six mois après avoir réalisé un premier tour de table de 7 millions de dollars en seed, la startup parisienne Kili Technology lève 25 millions de dollars pour asseoir sa position en Europe et accélérer à l’international. Cette série A a été réalisée auprès de Balderton Capital, avec la participation de ses investisseurs historiques, Serena Capital, Headline, Olivier Pailhes (fondateur d’Aircall), Dimitri Sirota (fondateur de BigID) ou encore Chris Schagen (fondateur de Contentful).

Lancé fin 2018 par François-Xavier Leduc et Edouard d’Archimbaud, Kili Technology développe une plateforme collaborative pour accompagner les entreprises dans l’industrialisation de leurs projets d’intelligence artificielle. Pour ce faire, la startup transforme les données brutes de ses clients (contrats, emails clients, imagerie médicale, vidéo, image aérienne de drone ou satellite…) en données annotées grâce à un logiciel.

«Construire l’IA à partir de la donnée»

« Ces 40 dernières années, toute la recherche sur l’IA s’est concentrée sur les modèles, pour in fine améliorer leur performance de 0,01% ou 0,1% », explique François-Xavier Leduc, CEO et co-fondateur de Kili Technology. « À l’inverse, construire l’IA à partir de la donnée, permet d’itérer rapidement et en continu pour accroître la performance des modèles de plusieurs points de pourcentage. Kili Technology accompagne les entreprises dans ce nouveau paradigme pour démultiplier la performance de leur modèle d’IA ».

La startup parisienne, qui a dépassé ses objectifs de développement depuis sa dernière levée de fonds, entend poursuivre son expansion en France et à l’international (Europe, États-Unis et Asie), dans de multiples secteurs économiques (banque, assurance, défense, industrie, distribution et santé). « Transformer des données non structurées en données d’apprentissage qualifiées implique des flux de travail et de collaboration complexes entre les équipes de data science et les équipes métier », commente Bernard Liautaud, Managing Partner, Balderton. « Nous sommes impressionnés par l’expertise technique et la capacité rapide d’exécution de l’équipe de Kili. »

Kili Technology : les données clés

Fondateurs : François-Xavier Leduc et Edouard d’Archimbaud

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur: intelligence artificielle

Activité: plateforme collaborative pour accompagner les entreprises dans l’industrialisation de leurs projets d’intelligence artificielle

Financement : 25 millions de dollars auprès de Balderton Capital, avec la participation de ses investisseurs historiques, Serena Capital, Headline, Olivier Pailhes (fondateur d’Aircall), Dimitri Sirota (fondateur de BigID) ou encore Chris Schagen (fondateur de Contentful).