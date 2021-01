IA: Kili Technology lève 7 millions de dollars auprès de Serena et e.ventures

La startup parisienne Kili Technology lève 7 millions de dollars en seed auprès de Serena et e.ventures, avec la participation d’entrepreneurs tels que Olivier Pomel, CEO de Datadog, Nicolas Dessaigne, CEO d’Algolia, les fondateurs de PeopleDoc, Stanislas de Bentzmann, CEO de Devoteam et Gus Robertson, CEO de NGINX.

Lancé fin 2018 par François-Xavier Leduc et Edouard d’Archimbaud, Kili Technology développe une plateforme collaborative pour accompagner les entreprises dans l’industrialisation de leurs projets d’intelligence artificielle. Pour ce faire, la startup transforme les données brutes de ses clients (contrats, emails clients, imagerie médicale, vidéo, image aérienne de drone ou satellite…) en données annotées grâce à un logiciel.

«La majorité des grandes entreprises ont compris que l’intelligence qu’elles peuvent créer à partir de leurs données est en facteur clé de différenciation et de pérennité », explique Marie Brayer, Partner chez Serena. Présent aux États-Unis, au Canada, en Chine et en France, Kili accompagne notamment le Crédit Agricole, Safran et d’autres entreprises du CAC 40.

Kili Technology : les données clés

Fondateurs : François-Xavier Leduc et Edouard d’Archimbaud

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur: intelligence artificielle

Activité: plateforme collaborative pour accompagner les entreprises dans l’industrialisation de leurs projets d’intelligence artificielle

Financement: 7 millions de dollars en seed auprès de Serena et e.ventures, avec la participation d’entrepreneurs tels que Olivier Pomel, CEO de Datadog, Nicolas Dessaigne, CEO d’Algolia, les fondateurs de PeopleDoc, Stanislas de Bentzmann, CEO de Devoteam et Gus Robertson, CEO de NGINX.