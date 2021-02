Inde: ByteDance va-t-il vendre les activités de TikTok à son rival Glance?

ByteDance réfléchirait à vendre les activités indiennes de TikTok à Glance, son concurrent dans le pays. En effet, TikTok a été banni en Inde l’été dernier avec 58 autres applications chinoises par le gouvernement qui les accusait de ne pas assurer la sécurité des données des utilisateurs. Mais ByteDance, qui comptait près de 200 millions d’utilisateurs actifs sur TikTok en Inde, n’est pas prêt de renoncer et cherche un accord avec une société indienne qui garantirait la protection des données dans le pays.

Glance, une fililale de la multinationale InMobi ayant récemment atteint le rang de licorne, développe lui aussi une plateforme de vidéos courtes à partager et semble avoir toutes ses chances pour récupérer les actifs de TikTok. Baptisée Roposo, la plateforme connaît un certain succès depuis le bannissement de l’application chinoise en Inde. Des négociations auraient été entamées à l’initiative de SoftBank, actionnaire de ByteDance et de Glance, selon des sources citées par Bloomberg.

Si ces négociations n’aboutissaient pas, TikTok pourrait être définitivement interdit en Inde, tandis que son sort est toujours en suspens aux États-Unis. Pour rappel, ByteDance a réduit ses effectifs en Inde de plus de 2 000 personnes suite aux mesures prises par le gouvernement indien, avant de déclarer n’être « pas certain de reprendre ses activités dans le pays ».