EdTech: l’Indien Byju’s prêt à racheter son concurrent pour 150 millions de dollars

La startup indienne Byju’s s’apprêterait à faire l’acquisition de son concurrent Toppr Technologies pour 150 millions de dollars, selon des sources du média Bloomberg. Cette opération interviendrait peu de temps après la dernière levée de fonds de 300 millions de dollars de Byju’s réalisée auprès de BlackRock en septembre 2020.

Fondé en 2013 par Hemanth Goteti et Zishaan Hayath, Toppr développe une plateforme d’aide aux devoirs pour les élèves allant du CM2 à la Terminale. Grâce à l’application, les élèves peuvent également suivre des cours en ligne, une fonctionnalité particulièrement prisée depuis le début de la pandémie de Covid-19. Soutenu notamment par SAIF Partners et Helion Ventures, Toppr a levé 112,1 millions de dollars depuis son lancement, selon les données de Crunchbase.

Une demande croissante

Cette acquisition permettrait à Byju’s, déjà évalué à 12 milliards de dollars, de profiter de l’essor des cours en ligne pour accélérer davantage son expansion. Lancé en 2011 sous l’impulsion de Byju Raveendran, un ancien professeur, Byju’s développe une plateforme d’apprentissage passant par des méthodes pédagogiques tels que des jeux ou des vidéos, et s’adresse aux élèves de tous niveaux, de la maternelle à la terminale.

Disponible sur application mobile, la plateforme a su séduire un grand nombre d’élèves pendant la crise et compte aujourd’hui plus de 70 millions d’utilisateurs dont 4,5 millions d’abonnés payant. Pour répondre à la demande croissante, le géant indien soutenu par Tiger Global et Bond Capital a récemment racheté Aakash Educational Services, l’un des premier service de préparation aux examens en Inde, pour un milliard de dollars.