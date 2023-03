Industrialisation et Tech, un combo gagnant, mais à l’appétit féroce

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Les crises ont la vertu d’accélérer les changements majeurs en orientant les appareils productifs, moyens financiers vers les forces qui vont y contribuer. Industrialisation et tech vont former dans les décennies à venir un duo pour à la fois renforcer notre appareil actuel en continuant sa transformation, développer de nouveaux projets pour faire face aux enjeux d’indépendance, environnementaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Pour en parler nous recevons cette semaine Valérie Gombard, la co fondatrice du fonds d’investissement Hi Inov et Aurélien de Meaux, le confondateur d’Electra.

