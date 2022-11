[Infographie] Comment communiquer au cas par cas avec chaque client grâce à l’IA ?

Le bon message, sur le bon canal, à la bonne personne… Avez-vous une idée de ce que veut dire « bon » ? Chez Splio, cela équivaut à ce qui convient à votre marque aussi bien qu’à vos clients.

Le marketing one to one est possible dès lors que les enjeux de la marque matchent avec les appétences de chaque client pour atteindre l’optimum, c’est-à-dire la communication la plus pertinente pour les deux parties.

Découvrez au travers de cette infographie animée comment l’évolution du Marketing Automation vers l’Individuation Marketing peut permettre aux équipes du marketing client de créer de nouvelles opportunités de croissance à foison en engageant chacun de leurs clients dans une relation unique.

Splio est une société de la Martech dont le siège est à Paris. L’entreprise compte 250 collaborateurs, dont 90 au Produit et en R&D, et 5 bureaux en Europe et MEA. Splio édite une plateforme SaaS d’Individuation® Marketing à destination des professionnels du marketing client du B2C. Parmi un portefeuille de plus de 500 marques, allant des moyennes entreprises aux grands groupes de 4 industries clés (Retail, e-commerce, restauration, télécoms), on peut citer Longchamp, Decathlon, Rue du Commerce, Nicolas, Go Sport, Cojean, Brioche Dorée ou encore Orange.