IntegrityNext lève 100 millions d’euros pour sa plateforme de suivi ESG de la chaîne d’approvisionnement.

La startup allemande IntegrityNext a annoncé avoir levé 100 millions d’euros lors de sa première levée de fonds auprès d’EQT Growth.

La plateforme de cette entreprise, basée à Munich, permet aux organisations de vérifier la conformité de leurs fournisseurs aux réglementations environnementales et de gouvernance de la durabilité (ESG) grâce à un système de surveillance et d’audit automatisé.

Les informations collectées permettent de dresser des profils de risques pour chaque entreprise fournisseur, compilés dans une base de données qui fournit ensuite des alertes et des audits personnalisés. Le financement sera utilisé pour développer la plateforme, renforcer la position de l’entreprise sur le marché et étendre son offre à d’autres domaines éthiques et environnementaux.

IntegrityNext a attiré plus de 200 clients au cours de ses 19 années d’existence, incluant Siemens Gamesa, Infineon et SwissRe, et suit près d’un million de fournisseurs à travers 190 pays.

La levée de fonds intervient alors que les réglementations ESG se durcissent en Europe et que les consommateurs deviennent plus exigeants quant aux pratiques environnementales des entreprises.

D’autres startups telles que Worldfavor, Prewave et Sesamm développent des plates-formes similaires pour aider les entreprises à vérifier la conformité de leurs fournisseurs.