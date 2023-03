Les offres d’emploi sponsorisées ne font plus recettes chez Indeed.com

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le site d’offres d’emploi Indeed.com a annoncé la suppression de 2 200 postes, soit 15% de son effectif, en raison de la crise économique actuelle qui a entraîné une diminution des offres d’emploi sponsorisées.

Les services proposés par Indeed incluent la vente d’offres d’emploi sponsorisées et de publicités aux employeurs, ainsi que des services de critique de CV et d’autres services de carrière pour les chercheurs d’emploi.

Bien que certaines entreprises aient abandonné les abonnements plus coûteux de LinkedIn et commencé à utiliser Indeed à la place, la baisse des offres d’emploi sponsorisées montre que même Indeed n’a pas été épargné par le ralentissement plus large des embauches dans toutes les industries.

Chris Hyams, le PDG d’Indeed, a expliqué que ces licenciements toucheraient l’ensemble des équipes de l’entreprise.

Cette décision reflète la tendance actuelle des entreprises à réduire leurs effectifs et à geler les embauches en raison de la crise économique en cours. LinkedIn a également licencié des membres de son équipe de recrutement le mois dernier, et de nombreuses entreprises ont réduit leurs dépenses sur les services d’abonnement au recrutement pour réduire leurs coûts.