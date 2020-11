Intel poursuit ses ambitions dans l’IA avec le rachat de Cnvrg.io

Intel poursuit inexorablement ses ambitions dans l’intelligence artificielle et le machine learning avec le rachat de la startup israélienne Cnvrg.io, spécialisée dans la science des données. Cette opération intervient une semaine après le rachat de SigOpt, une plateforme d’optimisation de modèles algorithmiques.

Lancé en 2016 par Yochay Ettun et Leah Forkosh Kolben, Cnvrg développe une solution permettant de créer, gérer et automatiser des modèles de base du machine learning. La startup a notamment lancé « CORE » en mars dernier, une version communautaire gratuite de sa plateforme. «Comme c’était notre vision dès le départ, Cnvrg.io veut aider les data scientist à faire ce qu’ils font de mieux: créer une IA à fort impact », ont déclaré les fondateurs lors du lancement.

Une valeur estimée à 17 millions de dollars

Si le montant de la transaction est inconnu, on sait néanmoins que Cnvrg a levé 8 millions de dollars depuis son lancement. Sa valeur est quant à elle estimée à 17 millions de dollars selon PitchBook. « Cnvrg sera une société indépendante d’Intel et continuera à servir ses clients actuels et futurs », a déclaré un porte-parole à TechCrunch.

Avec cette acquisition, Intel se renforce en Israël où il possède déjà Mobileye, spécialisé dans les voitures autonomes, acquis pour 15 milliards de dollars, ainsi que Moovit dans la mobilité urbaine pour 900 millions de dollars. Intel a également racheté le fabricant de puces Habana Labs l’an passé pour 2 milliards de dollars. Ce dernier développe une technologie qui pourrait permettre de traiter des modèles très larges d’intelligence artificielle. Intel mise ainsi sur les produits liés aux données (puces mémoire, puces pour centres de données ou encore pour objets connectés), qui ont rapporté près de 6 milliards de dollars ce dernier trimestre.