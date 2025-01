Interdiction de TIKTOK : quel impact pour les marques et les créateurs ? Pierre Poignant CEO d’ESSOR répond

« L’interdiction de TikTok aux États-Unis est bien plus qu’une décision politique : c’est le reflet d’un affrontement géopolitique où la technologie devient le champ de bataille. D’un côté, Washington invoque la sécurité nationale pour bloquer une plateforme qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs américains. De l’autre, Pékin dénonce un ‘deux poids, deux mesures’ et voit dans cette décision la validation de son concept de cybersouveraineté.

Mais au-delà des discours, cette interdiction pose des questions concrètes : quel impact sur les entreprises américaines qui dépendaient de TikTok comme canal marketing ? Comment ByteDance peut-elle réagir pour préserver sa position mondiale ? Et surtout, que signifie cette décision pour l’avenir d’un Internet de plus en plus fragmenté entre grandes puissances ?

Pour répondre à ces questions et décrypter les enjeux économiques et stratégiques de cette affaire, nous accueillons aujourd’hui Pierre Poignant, CEO d’ESSOR. c’est maintent sur FRENCHWEB.FR