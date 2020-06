[DIRECT] Quentin Sannié, cofondateur de Devialet, opte pour l’agriculture en lançant Greenback

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: Richard@Decode.media

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Google Maps innove pour le déconfinement

Google Maps propose des outils conçus pour éviter les foules et se déplacer en minimisant le risque de contamination au coronavirus. L’application est en train de déployer certaines fonctionnalités au cas où vous devriez « vous aventurer à l’extérieur, en voiture ou en transports en commun« , a expliqué Google Maps. Dans les pays concernés par la mise à jour tels que les Etats-Unis et la France, les utilisateurs recevront des alertes si leur trajet en métro ou en bus est affecté par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Et là où les données sont disponibles, les utilisateurs pourront consulter l’application et connaître les heures creuses et denses de chaque station de transport en commun.

Instacart devance Walmart sur le marché de l’épicerie en ligne

Walmart a vu sa part de marché hebdomadaire de l’activité d’épicerie en ligne chuter pour atteindre 25% en mars, après avoir varié entre environ 40% et 50% pendant plus d’un an. Pendant ce temps, la part d’Instacart a considérablement augmenté, atteignant un sommet de 57% en avril, selon Second Measure. Une raison possible de cette croissance est que le modèle commercial d’Instacart s’appuie sur une variété de commerçants, y compris les grandes chaînes nationales comme Costco, ou encore Kroger.

Les banques traditionnelles confiantes face aux Fintech

Les Fintech ont réduit la clientèle des banques traditionnelles américaines pendant des années. Mais aujourd’hui les banques traditionnelles affirment qu’elles reprennent une part de marché. Elles voient la pandémie de coronavirus comme un affaiblissement des nouveaux arrivants, les consommateurs cherchant refuge auprès de grandes entreprises pour faire face au bilan économique de l’épidémie. Les clients se tournent vers les «plus grandes institutions stables», a déclaré ce mardi le directeur général de Morgan Stanley, James Gorman.

Trois interviews : Greenback, Visable, Cybersécurité

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Quentin Sannié, l’un des fondateurs de Devialet, qui se relance dans l’aventure entrepreneuriale avec Greenback, une agence de notation de la santé des sols.

Nous continuons avec Julien Poilleux CEO de Visable, un moteur de sourcing fournisseurs/acheteurs exclusivement B2B, pour parler de l’évolution des processus d’achats en B2B depuis le début de la crise.

Enfin nous retrouvons Guy Philippe Goldstein, notre spécialiste de la cybersécurité, à propos de Zoom mais aussi sur les risques de cyberguerres attisés par cette pandémie.