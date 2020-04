Isybot lève 2 millions d’euros pour étendre ses robots collaboratifs en Europe

Isybot, spécialisé dans la conception de robots pour automatiser des tâches en entreprise, lève 2 millions d’euros auprès de Karot Capital, Calao Finance et Socomore Ventures. Il s’agit du second tour de table de la startup française.

Lancé en 2016 par Yvan Measson, Isybot conçoit et commercialise des robots pour automatiser des tâches pénibles en entreprise. Ces robots collaboratifs (ou cobots) travaillent avec les salariés et permettent notamment de les préserver d’éventuels problèmes de santé. En effet, ces robots sont conçus pour transporter des charges lourdes et d’effectuer les gestes les plus répétitifs.

« L’intérêt du robot collaboratif est de pouvoir travailler avec des opérateurs humains et de s’adapter à une grande variété de tâches », commente Yvan Measson, CEO d’Isybot. La startup compte parmi ses clients de grands groupes français à l’instar de la SNCF, Safran, Airbus ou encore Dassault Aviation.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Isybot ambitionne notamment de développer son réseau de clients à l’international et d’étendre sa gamme de robots collaboratifs. « Fort d’un réel succès technique et commercial en France, le renforcement de nos fonds propres va nous permettre de déployer nos machines en Europe et de prendre une place de choix sur le marché des cobots de fortes charges », poursuit Yvan Measson.

Isybot : les données clés

Fondateur : Yvan Measson

Création : 2016

Siège social : Gif-sur-Yvette, Ile-de-France

Secteur: robotique

Activité : conçoit et commercialise des robots pour automatiser des tâches pénibles

Financement : 2 millions d’euros en avril 2020 auprès de Karot Capital, Calao Finance et Socomore Ventures.